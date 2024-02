Ieri l’assemblea cittadina in presenza del segretario provinciale, Pippo Incatasciato



Nel direttivo Salvatore Oddo, Jessica Scala, Sergio Mizzi, Santo Zara, Vittorio Lenzi e Alessio Salanitro





Pachino 18 febbraio 2024

E’ nato il circolo cittadino di Azione, il partito di Carlo Calenda. Massimo Mizzi è stato nominato commissario. L’assemblea costitutiva si è svolta ieri pomeriggio, in presenza del segretario provinciale Pippo Incatasciato.

“Puntiamo ad una classe politica diligente e responsabile – ha detto Incatasciato – il circolo di Azione rappresenta un luogo di incontro e di confronto, dove i cittadini possono condividere idee, proposte e progetti per il miglioramento della città. Attraverso un dialogo aperto e costruttivo, ci proponiamo di affrontare le sfide e di cogliere le opportunità che si presentano, lavorando insieme per promuovere lo sviluppo sociale, economico e culturale di Pachino”.

In una assemblea molto partecipata è stato presentato, da Salvatore Oddo, il programma in vista della prossima campagna elettorale, un documento la cui stesura finale sarà condivisa con i futuri alleati e che costituirà il “patto” non solo con le altre forze politiche ma anche con la cittadinanza.

Massimo Mizzi guiderà il circolo, ed è stato anche individuato un direttivo formato da Salvatore Oddo, Jessica Scala, Sergio Mizzi, Santo Zara, Vittorio Lenzi e Alessio Salanitro. “Organismi direttivi – ha precisato Mizzi – che sono aperti a chi vorrà impegnarsi. Il nostro obiettivo è quello di essere vicini ai cittadini, ascoltare le loro esigenze e lavorare insieme per realizzare progetti concreti che possano migliorare la qualità della vita nella nostra città. Il circolo di Azione si propone di essere un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano essere parte attiva del cambiamento e contribuire al progresso di Pachino. Siamo convinti che, con il sostegno e la partecipazione di tutti, possiamo costruire un futuro migliore per la nostra comunità.”

Si è anche parlato di futuro e di alleanze, in vista della campagna elettorale per elezioni amministrative della primavera 2024.

“Ci siamo confrontati con partiti e movimenti locali – ha continuato Mizzi – in vista di individuare probabili alleati. Con alcuni gruppi abbiamo trovato molte affinità, di metodo e di obiettivi. Abbiamo le idee chiare e nei prossimi giorni faremo conoscere alla città le nostre scelte”.

















Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.