“A Toast to Life in Music” è l’evento solidale che sabato 9 maggio 2026, con inizio previsto alle ore 20.00, porterà musica, arte e impegno sociale nell’atrio di Palazzo Riso, sede del Museo regionale d’arte moderna e contemporanea, nel cuore di Palermo, in Corso Vittorio Emanuele 365. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere la raccolta fondi promossa dall’associazione “Unalottaxlavita Ets”, ente no profit, finalizzata all’apertura del “Giulia Hospital Centre”, un centro semi intensivo pediatrico, struttura fondamentale per garantire cure adeguate ai bambini e ridurre i cosiddetti viaggi della speranza delle famiglie siciliane. La serata sarà dedicata alla musica dal vivo, al canto e alla danza e si inserisce nel contesto della kermesse artistica SiciliArtè 2026 Expò Italy, che si svolgerà dall’8 al 10 maggio 2026.





Musica, spettacolo e danza: il programma della serata del 9 maggio

Il 9 maggio 2026, nell’atrio di Palazzo Riso, il pubblico assisterà alla performance dei Syrinx Flute Ensemble, formazione composta da flauti, violoncello e batteria, diretta e curata dalla maestra Ester Prestia. Durante la serata sarà possibile ascoltare la voce pop di Alessandra Tomasino e assistere all’interpretazione del soprano Sonia Contino. Non mancherà la musica anni Sessanta, Settanta e Ottanta proposta dall’artista Fabio Dani, alternata ai momenti di cabaret di Vittorio Barbera. Novità dell’ultima ora nel programma artistico è la partecipazione di Caterina Arena, finalista di “Io Canto Senior” 2025 su Canale 5.





La giovane artista si esibirà dal vivo interpretando l’inno nazionale di Unalottaxlavita Ets, un brano di prossima uscita scritto da Angelo Giorgianni e prodotto da VisionArt, inserito come momento simbolico della serata dedicato al tema della solidarietà. A fare da cornice allo spettacolo saranno le esibizioni del gruppo Historical Dance Accademy, che si presenterà in abiti d’epoca, affiancato dai passi del gruppo Liscio Dancing. Per l’occasione saranno inoltre realizzate alcune interviste degli artisti partecipanti alla ostra concorso “SiciliArte’ 2026 Expò Italy” che proprio nel fine settimana dall’8 al 10 maggio sarà in corso all’innterno della struttura di Palazzo Riso, curate dalla presentatrice del programma “Ciao Sicilia Show”, la dottoressa Giusy Lo Cascio.





Produzione e organizzazione dell’evento

La serata sarà presentata dallo showman Vito Brusca. L’hostess di sala dell’evento sarà Serena Bommarito. La segreteria di produzione è stata affidata dal presidente dell’associazione Unalottaxlavita a Giovanna Macaluso, già presidente dell’Associazione culturale Najran, che curerà gli aspetti organizzativi e di supporto alla realizzazione dell’evento. Durante la manifestazione è previsto anche un momento dedicato alla degustazione di prodotti locali ed eccellenze siciliane, grazie alla partecipazione di aziende del territorio tra cui Ambasciatori del Caffè, Costantino Wines, Antica Masseria dello Jato, Capizzi Carne Selezionate, Ganci’S Confetture, Salumi Bilello, Tenute dello Jato, Passioni e Tradizioni, Azienda Zootecnica Polizzi Salvatore, Failla Prodotti Tipici, Salumi e Formaggi Martorana Girolamo, Piero Gariffo Produzioni Salumi e Panificio Mangione.





Servizio d’ordine e accoglienza

Durante la serata, il servizio d’ordine e antincendio sarà curato, come di consueto, dalla dottoressa Rita Scordato, dirigente provinciale di Palermo della Guardia Agroforestale Italiana. L’accoglienza del pubblico sarà affidata alle alunne della IV E del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto “Regina Margherita” di Palermo, diretto dalla dirigente scolastica professoressa Margherita Maniscalco. L’intero evento è stato curato nei minimi particolari direttamente da Gabriele Montera, presidente e rappresentante legale di Unalottaxlavita Ets, ente no profit promotore dell’iniziativa.





A spiegare il senso profondo del progetto è lo stesso presidente, che sottolinea: «L’iniziativa, resa possibile anche grazie alla volontà dell’Assessorato alla Cultura e all’Identità Siciliana, nella persona dell’on. Scarpinato, alla disponibilità della Dirigente Responsabile della struttura, la dott.ssa Evelina De Castro, e all’operatività dell’architetto Piazza, nasce con l’intenzione di unire arte e cultura rendendole inclusive e mettendole al servizio degli ultimi. Si può fare arte facendo del bene, si può fare spettacolo aiutando il prossimo, si possono promuovere le eccellenze produttive accostandole all’aiuto verso gli ultimi. In questa decima edizione abbiamo scelto di raccontare la Sicilia solidale anche attraverso ciò che produce, creando un ponte tra cultura, economia e comunità. Vogliamo offrire agli artisti made in Sicilia ed alle imprese del territorio Siciliano un palcoscenico prestigioso e allo stesso tempo costruire un evento che restituisca valore al territorio e dignità ai bambini costretti a continui viaggi della speranza per una qualità di vita migliore.»





L’iniziativa gode del patrocinio della Regione Siciliana, del Comune di Palermo e dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Come partecipare Contribuire al futuro del centro pediatrico è possibile partecipando all’evento

Per informazioni relative all’ingresso che prevede un contributo obbligatorio di partecipazione a titolo di donazione, è possibile contattare i seguenti numeri: 091 6497525 e il contatto WhatsApp 348 6376432, oltre al sito ufficiale www.unalottaxlavita.eu. E’ gradita la prenotazione.

Iniziative come questa rappresentano un impegno concreto e condiviso che nasce dalla collaborazione tra realtà istituzionali, associative e culturali. Un percorso che trasforma la solidarietà in azioni reali e che punta a offrire nuove prospettive di cura e assistenza ai bambini e alle famiglie del territorio.

Luogo: PALAZZO RISO museo regionale d’arte mooderna e contemporanea, VIA VITTORIO EMANUELE, 365, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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