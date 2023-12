Sarà il docente universitario Antonio Matasso a presiedere la commemorazione regionale del sindacalista socialista Salvatore Carnevale, allestita nel centenario della nascita e prevista per martedì 12 dicembre a partire dalle ore 16,15 a Palermo, presso la Sala Rossa “Pio La Torre” del Palazzo Reale dei Normanni. L’iniziativa è stata organizzata dalla Fondazione socialista antimafia “Carmelo Battaglia” e dai socialisti democratici di SD. Interverranno vari esponenti del mondo socialista democratico e riformista, tra cui l’ex assessore regionale Turi Lombardo, che condividerà un suo ricordo personale di Francesca Serio, madre di Salvatore Carnevale nata centoventi anni fa e divenuta dirigente della federazione socialista palermitana, in seguito all’uccisione del figlio a Sciara nel 1955. Venuto al mondo nel 1923 a Galati Mamertino, sui Nebrodi messinesi, il fondatore della sezione sciarese del Psi vede la sua memoria tramandata anche dal Premio antimafia “Salvatore Carnevale”, organizzato dallo stesso Matasso sin dal 2012 e che quest’anno, in occasione dell’undicesima edizione, sarà assegnato a Fabio Martini, giornalista del quotidiano torinese “La Stampa”. L’annuncio ufficiale dell’attribuzione del riconoscimento avverrà durante la manifestazione ospitata dall’Assemblea regionale siciliana, nel corso della quale sarà altresì ricordato il sindacalista e dirigente socialista Franco Gioia, nativo di Sciara e scomparso a dicembre del 2019, dopo aver lungamente contribuito a mantenere viva la testimonianza di Carnevale e di Francesca Serio. Infine, verrà onorata la figura di Gaetano Carlo Giuliano, presidente emerito della Regione Siciliana e prestigioso dirigente del socialismo isolano, scomparso lo scorso 3 dicembre a Siracusa: era subentrato a Piersanti Mattarella dopo il barbaro omicidio per mano mafiosa del 6 gennaio 1980 e, negli anni Cinquanta, aveva conosciuto Salvatore Carnevale e anche altri militanti socialisti impegnati nella lotta contro Cosa nostra.

Luogo: Palazzo Reale dei Normanni – Sala Rossa “Pio La Torre”, Piazza del Parlamento, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

