“Volevo fare un ringraziamento pubblico per tutti voi che mi avete sostenuto in questa triste storia, ma con un lieto fine. Bianchina sta bene: ha ripreso a mangiare autonomamente”.

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda di una cagnetta abbandonata e investita in una strada statale nei pressi di Palermo. Grazie a duecento donazioni sono stati raccolti su GoFundMe ben oltre i 2.500 euro necessari al ricovero in clinica e per le cure.

La generosità dei donatori è stata tale che l’organizzatrice, Valeria Galletti, ha deciso di utilizzare i fondi in eccesso per curare dei gattini in difficoltà.

Una volta rimarginate le fratture, Bianchina potrà riprendere una vita normale, grazie alla solidarietà dal basso da parte di centinaia di donatori, così come avviene, sempre più frequentemente, in tutta Italia. Anche a Palermo.

