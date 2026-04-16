Al convegno Palermo Chest & Allergy Forum, Lorenzo Cecchi, specialista in Allergologia e Immunologia clinica a Firenze, ha messo al centro i pazienti che soffrono di asma bronchiale lieve-moderata. “Oggi possono avere una buona qualità della vita – spiega Cecchi -. Possono fare qualsiasi attività, anche fisica ed estrema, perché abbiamo a disposizione dei farmaci con un profilo di sicurezza molto alto. Possiamo scegliere il farmaco più adatto al paziente. La ricerca continua sulla gestione del paziente soprattutto dell’aderenza. Dobbiamo fare un’alleanza con il paziente che poi deve prendere i farmaci e seguire la migliore terapia per lui. Il paziente deve esigere una vita normale perché può averla”.





Riccardo Asero, specialista in Allergologia e Immunologia clinica a Milano ha discusso con i colleghi sulla catalogazione e sulla classificazione dell’orticaria, “sulle scelte terapeutiche da fare con i diversi farmaci – dice Asero -, che stanno emergendo attualmente, che ci permettono di arrivare a quello che è il nostro obiettivo primario: il controllo completo della malattia”.

Intervista video ai medici Lorenzo Cecchi e Riccardo Asero

Luogo: Hotel La Torre, via Piano di Gallo, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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