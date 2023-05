“Nonostante la pubblicazione del bando per l’accordo quadro sulla manutenzione delle strade che consentirà a breve, dopo anni di immobilismo di garantire la sicurezza ai nostri cittadini, oggi, la situazione è ancor più preoccupante e le conseguenze sono evidenti a tutti”. Afferma il consigliere

comunale di Palermo, Catia Meli.

“A nulla è servita la delibera ponte che consente alla Rap di garantire i minimi servizi indispensabili per la sicurezza stradale e per la tutela della pubblica incolumità – continua la consigliera di Forza Italia – in quanto l’azienda che si occupa di garantire l’igiene ambientale della nostra città, non ha mai avuto le reali capacità tecniche e professionali per garantire una reale manutenzione della rete stradale cittadina. Occorre, su un tema così delicato, dare ai cittadini risposte e tempestiche certe, senza ulteriori rinvii, affinché si volti definitivamente pagina e i cittadini palermitani potranno tornare ad avere strade e marciapiedi sicuri. Proprio per questo auspico che la giunta del sindaco Lagalla velocizzi le procedure per l’affidamento del servizio ai privati”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.