Giovedì 14 novembre, alle ore 10.30, si svolgerà presso la Casa Lavoro e Preghiera di Padre Messina (Molo Sant’Erasmo) la conferenza stampa della XII edizione di “Illustramente” – Festival dell’Illustrazione e della letteratura per l’infanzia”, dal titolo “Giufà: un viaggio tra le culture del Mediterraneo e oltre”, che si terrà da mercoledì 20 a domenica 24 novembre. Saranno presenti: Rosanna Maranto (direttore artistico di “Illustramente”), Claudia Caramanna (procuratrice capo presso il Tribunale per i minorenni di Palermo), Eliana Calandra (già direttrice del Museo etnografico siciliano “Giuseppe Pitrè”, del Sistema bibliotecario cittadino e dell’Archivio storico del Comune di Palermo), Claudia Fucarino (funzionario culturale presso il Sistema bibliotecario cittadino e dell’Archivio storico del Comune di Palermo), Federica Chiarello (attività educative alla lettura di “Illustramente”), Vincenzo Corona (direttore alla Comunicazione di “Illustramente”) e Antonella Cirrito (artista). Durante la mattinata sarà possibile visitare la Mostra di libri illustrati sul mare “Nautilus, navigando in mari di storie e figure”. La mostra internazionale consta di 100 libri illustrati della più bella letteratura mondiale provenienti dalla 62^ Bologna Children’s Book Fair, una delle più importanti fiere del settore a livello internazionale, accomunati dall’intento di suscitare stupore e meraviglia.

Il 20 novembre è la giornata dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza proclamata dall’ONU nel 1989 e Illustramente, festival dell’illustrazione e della letteratura per l’infanzia diffonde il Diritto alla fiaba per tutte le bambine e i bambini del mondo, perché a loro è destinata la memoria che le fiabe sanno raccontare.

«Il 20 novembre è la giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e “Illustramente” da tanti anni vuole diffondere il diritto alla fiaba per tutti i bambini e le bambine del mondo – commenta Rosanna Maranto – Un festival che appartiene a tutti. Le biblioteche – spiega il direttore artistico – diventano dei poli culturali, ospitando classi scolastiche, con l’obiettivo di portare il libro e la lettura in tutte le aree che ne hanno più bisogno». Illustramente quest’anno mette a disposizione una splendida mostra che ci arriva dalla Fiera Internazionale del Libro di Bologna dedicata al mare. Sono 100 libri della migliore letteratura illustrata del mondo. «Questo perché abbiamo pensato che la mostra possa essere un passepartout per arrivare ai bambini, alle bambine, agli adulti e all’adulto bambino che vuole ritrovare, nel libro illustrato, un momento magico. Quest’anno – conclude Maranto – il mare è un fattore fondamentale. Il tema di questa edizione è Giufa, un personaggio che viene proprio dal mare, dalle origini mediterranee».

Storia “Illustramente – Festival dell’Illustrazione e della letteratura per l’infanzia”

L’evento nasce a Palermo nel 2012 ed è riconosciuta non solo a livello nazionale, per le attività che ha sempre portato avanti, riguardo la preservazione e la valorizzazione del patrimonio orale e scritto della tradizione siciliana a beneficio delle nuove generazioni, attraverso due strumenti particolarmente suggestivi: l’illustrazione e la letteratura per l’infanzia. Con numerosi convegni, concorsi, mostre, seminari, laboratori e incontri in presenza e online, ha perseguito e raggiunto annualmente i propri obiettivi, inquadrandoli in un unico contesto strategico che, edizione dopo edizione, pone la Sicilia e il Mediterraneo al centro dei focus, partendo da Palermo cuore della cultura e dal suo patrimonio inestimabile rappresentato dal lavoro di Giuseppe Pitrè. Dalla settima edizione nel 2019 ha intrapreso un percorso specifico riguardo la preservazione e la valorizzazione del patrimonio orale e scritto della tradizione siciliana a beneficio delle nuove generazioni, diffondendo il valore della Fiaba popolare. Dal luglio del 2022 Illustramente è partner del progetto European Fairy Tale Route promosso dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi che ci ha voluto per rappresentare il patrimonio fiabistico della Sicilia. La Via Europea della Fiaba (European Fairy Tale Route) ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa. Comprende attualmente 32 partner, suddivisi in 19 partner europei e 1 africano. Illustramente si è posto come anello di congiunzione tra il mondo scientifico, della ricerca e il territorio, avviando tutti i processi necessari a una raccolta organica e organizzata della fiaba popolare siciliana come una delle forme di rappresentazione dell’identità storica e culturale che si pone ad essere radice di quella europea, rappresentando una unità del Mediterraneo, facendola arrivare alle nuove generazioni. Illustramente è un festival diffuso, la Sicilia, un’isola scenario che racconta.

