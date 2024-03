Alessio e Gianluca, due fratelli diversamente abili di Palermo noti per i servizi delle Iene in cui denunciarono l’abbandono da parte delle istituzioni, hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per acquistare due nuove carrozzine.

“Vivevamo da soli – scrivono i fratelli Pellegrino – e con le sole pensioni, oltre alle spese di una casa era anche a carico nostro l’assistenza, un’assistenza inadeguata alle nostre necessità poiché non ci potevamo permettere una paga che coprisse ventiquattr’ore di assistenza”.



“Insieme ad altri disabili e famiglie di disabili siciliani – raccontano – abbiamo portato avanti una battaglia che è riuscita ad ottenere una legge che dà diritto a un sussidio mensile”.



“La nostra vita – proseguono – è migliorata, ma abbiamo ancora problemi quando si tratta di affrontare alcune spese economicamente importanti, ma necessarie. Tra queste, la più urgente è l’acquisto di nuove carrozzine elettroniche, senza le quali non siamo in grado di spostarci autonomamente nemmeno da una camera all’altra”.



“Le attuali carrozzine – spiegano – sono molto vecchie e danneggiate. Il sistema sanitario non copre l’intera spesa e la somma che rimane scoperta è per noi ancora irraggiungibile”.



La raccolta fondi ha avuto più di ottanta donazioni ed è arrivata a 4.200 euro. Si può raggiungere al link https://www.gofundme.com/f/due-carrozzine-nuove-per-alessio-e-gianluca







