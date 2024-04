Palermo, 18 aprile 2024 – Si è spento a 71 anni, il 17 aprile 2023, Paolo Valenti, ex sindaco di Balestrate e primo vice Governatore del Distretto 108Yb Sicilia. Socio del Lions Club Palermo Leoni, ha lasciato un profondo vuoto fra i Lions siciliani che lo hanno conosciuto ed apprezzato, tanto che ieri pomeriggio gli è stata dedicata una sala di Villa Amarù che a breve arricchirà l’offerta convegnistica di eccellenza di Palermo.



Un incontro particolarmente partecipato dal mondo imprenditoriale, professionale, culturale e universitario che costituisce la spina dorsale del Distretto siciliano che in Palo Valenti aveva individuato il Governatore di questo anno sociale. Lo stesso Valenti aveva già delineato un programma di servizio, particolarmente significativo, per l’anno in corso ma che invece è stato portato avanti con umiltà e tanta determinazione da Daniela Macaluso, designata all’unanimità Governatore al posto del compianto Paolo Valenti. A dare un ricordo e la benedizione monsignor Filippo Sarullo, parroco della Cattedrale di Palermo, e poi a seguire il saluto del padrone di casa, Piero Passariello, e ancora Cinzia Speciale, il sindaco di Balestrate Vito Rizzo; i past Governatori Gianfranco Amenta e Vincenzo Leone e per finire Daniela Macaluso, prima dei ringraziamenti finali della moglie Rita e del figlio Vittorio.

Paolo Valenti sin da giovane si è distinto per la sua dedizione alla comunità e al servizio pubblico. Dal 1986 al 1989 è stato sindaco di Balestrate. Ha svolto il ruolo di funzionario del Banco di Sicilia (poi Unicredit) assumendo anche la direzione di importanti filiali a Palermo.

Paolo ha fatto parte del Lions Club Partinico Serenianus nel 1991, per poi diventare socio fondatore del Lions Club Palermo Leoni nel 2003. Ha ricoperto numerosi incarichi a livello di club e nel Distretto Lions 108Yb Sicilia fra cui, nell’anno sociale 2018-2019, la carica di segretario distrettuale con il Governatore Vincenzo Leone.

“Ci lascia un vero amante di Balestrate e della sua storia – si legge nel post del Comune che ne annunciava la morte -. L’amministrazione comunale si stringe intorno alla famiglia Valenti, alla moglie Rita e al figlio Vittorio”. In quell’occasione i Lions, guidati dal governatore Maurizio Gibilaro, lo hanno ricordato “per la sua simpatia e per l’impegno per il servizio lionistico”.

Poco prima della sua morte, proprio per il suo impegno con i Lions, era stato a Chicago per partecipare a un seminario riservato ai 750 primi vice governatori dei distretti di tutto il mondo. Valenti era presente per il distretto 108Yb Sicilia. In quell’occasione aveva visitato l’area museale riservata ai cimeli del fondatore dei Lions Melvin Jones.

