Lorenzo Kruger in arrivo sul palco di Villa Filippina, appuntamento giorno 1 settembre alle ore 21,30.

Kruger frontman dei Nobraino, band cult che ha collezionato cinque album in studio, un album live, un EP. ed ha all’attivo più di mille concerti, sei dischi e presenze su tutti i palchi più importanti della scena italiana.

Negli ultimi anni Kruger decide di intraprendere un percorso da solista ispirandosi ai grandi nomi della musica italiana come Fabrizio De Andrè e Paolo Conte. A quest’ultimo ha dedicato lo spettacolo “Gli scontati”, con cui ha girato l’Italia. Fuori dagli schemi, provocatorio e irriverente, totalmente dedito alla musica e al suo pubblico, Kruger si è espresso fino a oggi in una dimensione live al fianco del pianoforte. Il 2021 segna il ritorno discografico di Kruger con il singolo “Con me Low Fi” e il lancio della campagna solidale “Spazi Miei”, un’operazione manifesto legata all’artwork del nuovo album e i cui proventi sono devoluti a “Casa di Gesso”, scuola di teatro per bambini di Cesena. Anticipato da “Il Calabrone”, secondo singolo estratto, il nuovo album “Singolarità” prodotto da Taketo Gohara è uscito il 10 settembre 2021 per Woodworm distribuito da Universal Music Italia.

Opening: “VINCENT HANK”

Possibilità di prenotare un tavolo per l’aperitivo, o per la cena al Monsù Villa Filippina

Da questo link? http://reservation.carbonaraapp.com/Italia/Palermo/MONSU-VILLA-FILIPPINA/

O chiamando ☎️389.1335731

Ticket + Drink €7,00

Luogo: Villa Filippina , Piazza San Francesco di Paola, 18

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.