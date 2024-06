Si è svolta presso la la Sala Rossa “Pio La Torre” del Palazzo Reale dei Normanni, a cento anni esatti dalla sua morte, la commemorazione regionale ufficiale di Giacomo Matteotti, organizzata dalla Federazione Italiana Associazioni Partigiane (FIAP) e dal Comitato siciliano per il centenario del martirio del segretario del Partito Socialista Unitario, in collaborazione con i Socialdemocratici siciliani. Ad aprire la cerimonia nella sede dell’Assemblea regionale siciliana è stato Antonio Matasso, docente universitario nonché presidente di FIAP Sicilia e del Comitato organizzatore, oltre che segretario regionale del Sole nascente. L’esponente socialista democratico ha sottolineato come Matteotti, nonostante i tentativi di altre forze politiche di appropriarsi della sua eredità, resti un simbolo del riformismo socialista in lotta contro il fascismo, oltre che una voce autorevole dell’europeismo socialdemocratico del tempo. Lo scrittore e saggista Pasquale Hamel ha ricordato il dileggio che il martire socialista subì in vita dagli estremisti tanto di destra quanto di sinistra, sottolineando come Matteotti, oltre a combattere senza compromessi la dittatura fascista, mantenne anche una posizione nettamente anticomunista. Al termine, Matasso ha ringraziato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, per la corona di fiori deposta in omaggio di Giacomo Matteotti all’arco di piazza Esedra, ingresso monumentale del quartiere panormita a lui dedicato.



Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

