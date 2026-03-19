Da troppo tempo la borgata marinara dell’Arenella vive una situazione di degrado che sta diventando insostenibile. Il porticciolo, cuore pulsante della comunità locale e punto di riferimento per residenti e turisti, è avvolto da un’oscurità totale a causa della mancata illuminazione pubblica.

Questa condizione non solo compromette la fruibilità degli spazi comuni, ma alimenta anche un clima di paura e insicurezza tra gli abitanti, che temono per la propria incolumità soprattutto nelle ore serali.





I cittadini chiedono con urgenza un intervento risolutivo da parte delle autorità competenti per ripristinare l’illuminazione e garantire così sicurezza e vivibilità in uno dei quartieri più caratteristici e amati di Palermo. La situazione attuale rappresenta un serio ostacolo allo sviluppo sociale e turistico dell’area, minando il senso di comunità e il decoro urbano.

È fondamentale che l’Amministrazione comunale prenda atto di questa emergenza e avvii al più presto le operazioni necessarie per riportare luce e sicurezza all’Arenella, restituendo dignità e serenità ai suoi residenti.

Segreteria Comunale UDC Città di Palermo

Responsabile Dipartimento Gestione del Territorio, Vittorio Fazio

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