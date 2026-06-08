Lo scorso 4 e 5 giugno, la splendida cornice di Mondello Valdesi a Palermo ha ospitato la Job Fair – Summer Edition. Tra i protagonisti assoluti dell’evento ha brillato Migrants.work, la piattaforma digitale innovativa che connette aziende italiane e lavoratori stranieri, operando in prima linea al fianco del Comune di Palermo e dell’U.O. “Casa dei Diritti”.L’evento ha animato l’isola pedonale con due giorni intensi di networking, colloqui e orientamento.

Organizzata con il supporto di Sviluppo Lavoro Italia e i Centri per l’Impiego, la manifestazione ha unito quattro temi cruciali: lavoro, sport, turismo e ambiente, promuovendo una crescita economica inclusiva e sostenibile per il territorio.Questa visione strategica è stata fortemente sostenuta dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Roberto Lagalla, che ha sottolineato l’importanza di fare rete per creare concrete opportunità di sviluppo e riscatto sociale a Palermo. In prima linea per la realizzazione dell’iniziativa anche l’Assessore alle Politiche Giovanili e all’Innovazione Digitale, Fabrizio Ferrandelli, che ha rimarcato il valore dell’inclusione attiva come pilastro fondamentale per contrastare la marginalità e favorire l’integrazione economica dei cittadini.Migrants.work si è confermato uno dei motori principali della fiera, agendo in stretta collaborazione con il Comune di Palermo e, in particolare, con l’Unità Organizzativa “Casa dei Diritti” dell’Area delle Politiche Socio-Sanitarie, coordinata dalla dottoressa Angela Errore.

Questa forte sinergia istituzionale ha dimostrato la volontà comune di valorizzare i talenti, supportare le nuove generazioni e dare risposte concrete alla richiesta di personale sul territorio.Sviluppata da APL Coop. San Francesco e Consorzio Umana Solidarietà, la piattaforma facilita l’accesso regolare dei cittadini stranieri al mercato occupazionale. Nello spazio dedicato all’interno della fiera a Mondello, il team di Migrants.work ha svolto un ruolo centrale:Supporto ai candidati: digitalizzazione dei curricula e valorizzazione delle competenze professionali.Incontro domanda-offerta: matching immediato con le aziende locali in cerca di personale.Orientamento mirato: consulenza su contratti, diritti e canali di inserimento sicuro.Due giorni di confronto e opportunità che hanno ribadito come inclusione e lavoro possano crescere insieme, generando valore per le persone e per il territorio.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.