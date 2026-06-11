Le piste ciclabili rappresentano senza dubbio un elemento fondamentale per promuovere una mobilità più sostenibile, ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità della vita nelle nostre città. Esse offrono ai cittadini un’alternativa valida e salutare all’uso dell’auto, contribuendo a decongestionare il traffico e a creare spazi urbani più vivibili e sicuri.

Tuttavia, è essenziale che la progettazione e la realizzazione di queste infrastrutture avvengano in modo strategico e funzionale, tenendo sempre presente le reali esigenze dei ciclisti e le caratteristiche specifiche del territorio. Costruire piste ciclabili in luoghi dove, per ragioni di conformazione del territorio, sicurezza o scarsa utilità pratica, è praticamente impossibile o poco sicuro utilizzarle, rischia di trasformare un’opportunità in un problema.





Spesso, infatti, si assiste a interventi realizzati esclusivamente per rispettare i vincoli di spesa imposti dai fondi pubblici o dai programmi di finanziamento, senza una reale pianificazione che tenga conto dell’effettivo beneficio per gli utenti finali. Questo approccio non solo comporta uno spreco di risorse pubbliche, ma può anche generare frustrazione tra i ciclisti, che si trovano a dover utilizzare percorsi poco funzionali o addirittura pericolosi.

Per questo motivo, è fondamentale che le amministrazioni locali e i soggetti coinvolti nella pianificazione urbanistica adottino criteri rigorosi e partecipativi nella definizione dei progetti. Occorre coinvolgere esperti di mobilità sostenibile, associazioni di ciclisti e cittadini per individuare i percorsi più utili, sicuri e integrati con il resto della rete di trasporti.





Solo attraverso una progettazione attenta e mirata, che privilegi la qualità e l’efficacia rispetto alla mera quantità, si potrà davvero incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, migliorando la vivibilità delle città e contribuendo a un futuro più sostenibile.

In conclusione, le piste ciclabili sono uno strumento prezioso, ma la loro utilità dipende dalla capacità di realizzarle nei luoghi giusti, con criteri di sicurezza e funzionalità, evitando interventi fatti “a tutti i costi” solo per spendere i fondi disponibili. Solo così si potrà garantire un reale supporto alla mobilità ciclistica e un uso efficace delle risorse pubbliche.





On. Salvino Caputo Vice Responsabile Regionale Unione di Centro (UDC) Sicilia

Massimiliano Crapa Responsabile Cittadino Unione di Centro (UDC) Palermo

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