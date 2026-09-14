Il responsabile cittadino UDC Palermo, Massimiliano Crapa, lancia un appello urgente alle autorità competenti per la riparazione immediata del marciapiede in Via Monte Pellegrino, nel tratto tra il civico 163 e il 185.

Da tempo, il marciapiede è in condizioni di grave degrado, con pavimentazione sconnessa e parti danneggiate che mettono a rischio la sicurezza di chi lo percorre quotidianamente. Purtroppo, si sono già verificati diversi incidenti con cadute, causando escoriazioni e contusioni a cittadini innocenti.







La segreteria UDC città di Palermo ha già provveduto a inoltrare la segnalazione all’Ufficio Infrastrutture Viarie e per la Mobilità, Servizio Manutenzione Straordinaria e Urgente di Infrastrutture Stradali, sollecitando un intervento tempestivo.



Questa situazione non può più essere ignorata. È fondamentale un intervento di manutenzione straordinaria e urgente per garantire la sicurezza dei pedoni e il decoro della nostra città.







L’UDC Palermo continuerà a vigilare e a sollecitare le istituzioni affinché si intervenga tempestivamente, perché la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto.



Invitiamo tutti i cittadini a segnalare eventuali altre criticità e a condividere questo appello per aumentare la pressione sulle autorità competenti.



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