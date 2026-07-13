L’Asd Palermo Medica, sostenuta dall’Ordine dei medici di Palermo, chiude al secondo posto nel campionato nazionale di calcio dei medici 2026, disputato nel Cilento, tra Capaccio Paestum e Agropoli, il 9 luglio 2026.

La formazione palermitana guidata dal presidente, il dott. Antonio Iacono, e allenata da Gaetano Rizzo, ha raggiunto la finale dopo un percorso solido costruito partita dopo partita: nel girone ha pareggiato 0 a 0 contro Napoli Flegrea, battuto 2 a 1 Cosenza e chiuso sull’1 a 1 il derby con l’Asd Trinacria. In semifinale Palermo Medica ha superato Napoli 4 a 3 dopo i tiri di rigore, conquistando l’accesso alla finalissima. Il titolo nazionale è andato a Cosenza, che nella finale ha battuto Palermo Medica per 2 a 0.





“Per la nostra squadra resta un risultato di grande valore – ha detto il presidente dell’Asd Palermo Medica Antonio Iacono –. In meno di due anni abbiamo conquistato un terzo e un secondo posto nazionale. È il segno di un gruppo che cresce, lavora con serietà e affronta ogni partita con rispetto degli avversari”.

Anche l’Asd Trinacria, sostenuta dall’Ordine dei medici di Palermo, ha partecipato alla fase finale del campionato, chiudendo al quarto posto il girone A.





“È un risultato che ci rende orgogliosi, non solo per il valore sportivo, ma per il percorso umano e professionale che rappresenta – ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di Palermo Toti Amato –. Ringrazio i colleghi atleti di Palermo Medica e Trinacria per avere rappresentato la comunità medica palermitana in questa competizione – portando in campo spirito di gruppo, correttezza, salute e senso di appartenenza alla comunità professionale”.

Il campionato, organizzato dall’Asd Nazionale Medici Calcio, presieduta dal dott. Giovanni Borrelli, ha riunito dieci squadre qualificate al termine dei gironi preliminari disputati durante la stagione sportiva, tra novembre e maggio, affiancando alla competizione anche momenti di aggiornamento scientifico.

La manifestazione si è svolta con la collaborazione dell’Associazione italiana cultura sport (Aics), delle amministrazioni comunali di Capaccio Paestum e Agropoli, del Gruppo sportivo Herajon e del delegato della Federazione italiana giuoco calcio (Figc) Antonio Inverso.

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