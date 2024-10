Visualizza questo post su Instagram

La verità è una: Palermo non è più una città a misura di studente.

La sicurezza degli studenti, fuori e dentro l’università, è e sarà sempre una delle priorità assolute per Intesa Universitaria.

Negli ultimi mesi, sempre più spesso, si sono susseguite azioni violente ed intimidatorie nei confronti degli studenti; anche e soprattutto nei luoghi di aggregazione e svago.

Per questo motivo continueremo ad impegnarci per fare in modo che Palermo diventi una città più sicura per tutta la comunità studentesca.

#IntesaUniversitaria

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.