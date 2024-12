Mercoledì 4 dicembre, dalle ore 16:30 alle 19:30, la Newbookclub community lab dà il via alla sua stagione autunnale con un nuovo laboratorio di scrittura presso Tèco, in Via Garibaldi 68.





L’evento, aperto a tutti e gratuito, è un’occasione unica per immergersi nella scrittura creativa in un ambiente informale e accogliente. Carta e penna alla mano, i partecipanti potranno lasciarsi ispirare dal momento, scrivere e, se lo desiderano, condividere i propri testi con gli altri presenti, sorseggiando una calda tazza di tè e gustando pasticcini.





La Newbookclub è un’associazione culturale che promuove la lettura e la scrittura attraverso laboratori di comunità. Fondato su valori di inclusività e ascolto, il gruppo si propone di creare momenti di condivisione in cui i partecipanti possano esprimersi liberamente, senza giudizi o pregiudizi.





“La scrittura non richiede competenze particolari: non importa essere grandi scrittori o esperti della lingua italiana,” spiegano gli organizzatori Alessio Castiglione, Gaia Garofalo, Simone Napoli, Nazareno Inzerillo, Margherita Chinnici, Roberto Franzitta, Federica Perez e Gioacchino Alessio Capizzi. “Basta esserci e provare a scoprirsi un po’ di più.”

Il laboratorio prevede un’ora dedicata alla scrittura spontanea, seguita, per chi lo desidera, dalla lettura dei testi prodotti. Il momento delle letture è fondamentale: l’ascolto reciproco consente ai partecipanti di entrare in contatto gli uni con gli altri, favorendo la nascita di un dialogo autentico e profondo.





La Newbookclub è aperto a persone di tutte le età, provenienze e percorsi di vita, perché la scrittura, come l’ascolto, non ha confini.





Per ogni stile di scrittura, sesso, genere, etnia, classe sociale, età e fantasia!

Luogo: Téco, Via Garibaldi, 68, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 04/12/2024

Data Fine: 04/12/2024

Ora: 16:00

Artista: Newbookclub community lab

Prezzo: 9.00

