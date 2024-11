Il comune di Palermo avrà anche degli psicologi: si tratta di 13 dipendenti a cui l’amministrazione ha riconosciuto il profilo professionale senza oneri aggiuntivi per l’ente. “Sono stati sottoscritti i contratti di lavoro per il re-inquadramento di 13 dipendenti comunali che assumeranno così il profilo di “psicologi” e non più – come accadeva – di “esperti di area socio-assistenziale – dice l’assessore al Personale Dario Falzone -. Questa è l’occasione per esprimere la mia soddisfazione perché la firma dei nuovi contratti assume un valore sostanziale ed altrettanto importante che finalmente riconosce a questi professionisti un virtuoso percorso di studio e professionale, messo fino ad oggi in secondo piano”.





“Da oggi il comune di Palermo potrà contare su 13 psicologi, grazie al re-inquadramento dei dipendenti che, pur in possesso di titoli e competenze professionali, fino a ieri svolgevano la mansione di esperti di area socio-assistenziale. Si tratta di un riconoscimento importante delle loro competenze e professionalità che la nostra organizzazione sindacale ha chiesto e finalmente ottenuto, grazie alla sensibilità dell’amministrazione comunale”. Lo dice Nicolò Scaglione del Csa-Cisal.

