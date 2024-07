“Sono stato presente all’iniziativa a Palermo in sostegno degli studenti bengalesi che da giorni stanno protestando contro il loro governo e per rappresentare la vicinanza alla comunità palermitana. Non possiamo che condannare i gesti di violenza, che hanno portato alla morte di oltre 300 manifestanti. Studentesse e studenti che chiedono solamente che l’accesso all’impiego pubblico sia determinato in base al merito e non su diritti di discendenza.” Questo quanto dichiarato dall’Onorevole Mario Giambona, Vicepresidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico all’ARS, presente all’iniziativa, partecipata da diversi esponenti del Partito Democratico e coordinata dall’attivista Palermitano Shaidul Abdul che dichiara: “Protestiamo solamente per affermare i nostri diritti di democrazia e libertà. Rimane lo sconforto per le oltre 300 famiglie, vittime di un sistema che non accetta il dissenso e per cui il governo bengalese dovrà render conto alla comunità internazionale.”

