Palermo – Prosegue l’ iter per il riconoscimento dei diritti pensionistici per precari del Pubblico Impiego ex art. 23.

«Esprimo profonda soddisfazione per l’iniziativa parlamentare n. 2479, presentata dal Presidente Nazionale On. Lorenzo Cesa e assegnata il 9 febbraio 2026 all’11ª Commissione – Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati – ha comunicato il Coordinatore Provinciale di Palermo dell’ UDC Paolo Franzella – si tratta di un passaggio di grande rilievo, che nasce anche dall’impegno condiviso con il Segretario Regionale Decio Terrana e che coinvolge migliaia di lavoratori che, per anni, hanno prestato servizio con contratti atipici o all’interno di progetti di lavori socialmente utili.

L’iniziativa introduce disposizioni fondamentali per il riscatto dei periodi di lavoro svolti prima dell’immissione nei ruoli degli enti pubblici, riconoscendo finalmente dignità, continuità e giustizia contributiva a chi ha garantito servizi essenziali alla collettività.

“È un atto di responsabilità – continua Franzella – che guarda al futuro, ma che ripara anche una lunga stagione di precarietà, come Coordinatore Provinciale dell’UDC, accolgo con convinzione questo percorso e confermo che a breve avvieremo i confronti territoriali per illustrare i contenuti della proposta, ascoltare i lavoratori e costruire insieme un contributo serio e partecipato. L’ UDC – conclude Franzella – continuerà a essere presente, con spirito costruttivo e senso delle istituzioni, accanto a chi attende da anni il dovuto riconoscimento»

Luogo: Politica , Palermo

