Porte della palestra dell’Istituto Comprensivo Statale di viale Amedeo d’Aosta a Palermo chiuse per i ragazzi dell’Asd Nazario Sauro del presidente Onofrio Giannone. La dirigente del plesso Alagna, la professoressa Cannistraro, ne ha revocato l’uso a causa della mancata igienizzazione dei locali. Non sono state ritenute valide, infatti, le giustificazioni addotte da Giannone alla dirigente del plesso la cui comunicazione dell’avvenuta revoca è stata inoltrata anche a tutti gli organi istituzionali competenti. «Adesso decine e decine di giovani di Brancaccio e dello Sperone non avranno più l’opportunità di frequentare un luogo che principalmente evita loro le insidie della strada in un territorio a rischio come quello sud orientale di Palermo – riferisce Onofrio Giannone – Da oltre venti anni la nostra associazione svolge un intenso lavoro nei confronti dei ragazzi ai quali, con enormi difficoltà umane ed economiche, diamo la possibilità di svolgere principalmente attività sportive. In tutti questi anni con i dirigenti scolastici e con tutti gli insegnanti della scuola Nazario Sauro, dove in passato ho pure rivestito la carica di presidente del consiglio d’istituto, c’è sempre stata grande collaborazione. In tutti questi anni abbiamo cercato di rendere fruibile la palestra anche alla scuola in mancanza di interventi da parte del Comune. Purtroppo le nostre segnalazioni, per il bene e l’incolumità dei fruitori, non sono state apprezzate con conseguente revoca della convenzione. In ultima istanza intendo segnalare che, attualmente, nelle ore curriculari, agli alunni che frequentano la palestra è vietato l’utilizzo dei bagni della stessa palestra e in alternativa usare quelli del plesso scolastico, avvalorando così la nostra dichiarazione».



La replica da parte del Plesso Alagna non si è fatta attendere: «La giustificazione addotta dall’Asd Nazario Sauro non è ritenuta valida – ribadisce una nota della dirigente scolastica – Ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione è, infatti, riconosciuta all’Istituzione scolastica la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, l’uso temporaneo della palestra per gravi inadempienze, ove le giustificazioni pervenute non fossero ritenute valide. Nella risposta del legale rappresentante dell’Asd Nazario Sauro si asserisce, infatti, che mancherebbero le condizioni per lo svolgimento in sicurezza della loro attività sportiva, asserzioni che restano sul piano delle illazioni».

Una revoca, quindi, che sembrerebbe definitiva ma che per l’Asd Nazario Sauro è solo l’inizio di una lunga trattativa alla ricerca di una soluzione che possa consentire ai ragazzi di tornare a frequentare la palestra già dall’inizio del prossimo anno scolastico.

