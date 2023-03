Domenica 12 marzo tra le manifestazioni organizzate per ricordare la figura del poliziotto Italo americano Joe Petrosino, ucciso a Palermo il 12 maggio del 1909 è prevista anche una passeggiata storica. La visita guidata è organizzata da Palermo aperta a Tutti Onlus, in collaborazione con l’associazione Culturale Joe Petrosino Sicilia, e verrà condotta da Igor Gelarda, storico cittadino. Una passeggiata per conoscere i luoghi che Petrosino frequentò a Palermo, negli ultimi giorni della sua vita. Ma per conoscere anche la carriera e la vita di questo grande poliziotto, simbolo della legalità e della lotta alla mafia, ma anche di integrazione degli italiani negli Usa. I ricavati della passeggiata verranno interamente devoluti in beneficienza alla associazione gli Angeli della notte che si occupa di senza tetto a Palermo. La passeggiata partirà alle 10.30 da via Cavour (di fronte la Prefettura). E si concluderà in piazza Marina dove è previsto un omaggio floreale, da parte dell’associazione Joe Petrosino, presso la lapide dedicata al poliziotto, lapide donata al comune di Palermo dall’artista palermitano Pippo Madè, dentro il giardino Garibaldi.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.