Sono prossimi al collasso i lavori dei sei cantieri aperti e seguiti dalla Manelli Imprese Spa a causa della mancata nomina in netto ritardo del commissario straordinario da parte del Ministero, indispensabile all’erogazione dei pagamenti per i lavori eseguiti. «Non siamo la banca di Invitalia: i lavori proseguono ma non possiamo restare inermi rispetto ai considerevoli ritardi dei pagamenti per i lavori eseguiti da novembre 2022 sino ad oggi», afferma l’ing. Nicola Ieva, direttore tecnico della Manelli Imprese Spa. «Un’ulteriore preoccupazione che aggrava il quadro generale della situazione destabilizzante posta in essere è dovuta al fatto che, a breve, avranno inizio i lavori d’appalto della fognatura di via Cruillas sempre con la stessa stazione appaltante, anch’essa sotto l’egida del commissario straordinario. È necessario riattivare il circolo economico virtuoso che ruota intorno a questa grande opera a partire dai pagamenti dei lavori per onorare di riflesso i pagamenti ai fornitori e ai subappaltatori. Per questo – conclude l’ing. Ieva – chiediamo a gran voce la nomina del commissario straordinario e scongiurare la paralisi non solo dell’appalto, ma anche delle prestazioni dei nostri lavoratori e della Città di Palermo».

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.