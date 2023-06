Verranno inaugurati il 21 giugno in via Via Fausto Coppi, padiglione 18 del Quartiere Zen 2 di Palermo, i locali riqualificati dello Spazio Mamme. La riqualificazione è parte del nuovo progetto di Save the Children “Crescere insieme”, realizzato con Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi e sostenuto dal Gruppo Credem. Il progetto ha l’obiettivo di contrastare la povertà educativa di bambine e bambini da 0 a 6 anni e si inserisce nel più ampio programma Spazio Mamme di Save the Children che, dal 2014, si occupa di supportare le famiglie in situazioni di vulnerabilità socio-economica sul territorio italiano.

“Crescere Insieme” ha ampliato le molteplici attività già presenti negli Spazi Mamme di Save the Children, attraverso un percorso educativo di qualità progettato con approcci innovativi, partendo in un primo momento da 7 città italiane: Genova, Roma, Napoli, Palermo, San Luca, Brindisi e Sassari. Inoltre, proprio lo spazio di Palermo e poi quello di Sassari, sono stati ristrutturati.

All’inaugurazione parteciperanno: Maurizio Giglioli, Direttore Marketing Credem Banca, Antonella Tirrito, assessora all’Innovazione, alla protezione civile, alle emergenze abitativa ed educativa del comune di Palermo, Giancarla Pancione, Direttrice Marketing e Raccolta Fondi di Save the Children e Francesca Bilotta, Responsabile Educazione e lotta alla povertà minorile di Save the Children e Massimiliano Massimelli, coordinatore generale di Fondazione Reggio Children, presieduta da Carla Rinaldi.

Lo Spazio Mamme di Save the Children a Palermo è gestito in collaborazione con il Laboratorio Zen Insieme.

