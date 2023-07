«Un sentito ringraziamento a Leopoldo Laricchia per l’egregio lavoro svolto a Palermo e un augurio di buon lavoro al nuovo questore, Vito Calvino». Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dopo la nomina, da parte del Consiglio dei ministri, del nuovo questore del capoluogo siciliano.

«Calvino – aggiunge Schifani – conosce bene questo territorio perché Palermo è la sua città, ma è anche il luogo dove ha maturato esperienze di grande valore. La sua lunga e prestigiosa carriera è di per sé una garanzia di qualità del lavoro che svolgerà a presidio della sicurezza e della legalità. Su questo fronte troverà il mio governo sempre schierato al suo fianco. I miei auguri vanno anche a Laricchia per il suo nuovo incarico che lo porterà a Roma, all’Ispettorato della Camera dei deputati, certo che anche nella Capitale saprà farsi apprezzare per le sue competenze e per la sua grande professionalità».

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.