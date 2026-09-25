Avevo già chiesto formalmente alla Polizia Municipale di conoscere l’elenco degli istituti scolastici presso i quali, con l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, è stato programmato il servizio di vigilanza durante gli orari di ingresso e di uscita degli alunni, chiedendo inoltre di conoscere i criteri utilizzati per individuare le scuole destinatarie del servizio. Una richiesta che nasce dalla necessità di avere chiarezza su un servizio particolarmente importante per la sicurezza degli alunni, soprattutto davanti agli istituti che si trovano in zone caratterizzate da un elevato volume di traffico e da particolari criticità viabilistiche. Successivamente, con una specifica nota, ho segnalato al Comando anche la situazione dell’Istituto Comprensivo Arenella, dove il servizio di vigilanza risultava scoperto, chiedendo il ripristino del presidio davanti alla scuola.

Ho ricevuto adesso il riscontro della Polizia Municipale. Nella risposta viene comunicato che è stata predisposta una tavola sinottica contenente l’elenco degli istituti scolastici sottoposti ai controlli durante gli orari di ingresso e uscita degli alunni. Il Comando ha inoltre spiegato i criteri utilizzati per l’assegnazione del servizio, precisando che vengono valutati diversi elementi, tra cui la pericolosità della strada sulla quale insiste il plesso scolastico, la posizione degli ingressi rispetto alla sede stradale e le ripercussioni sulla viabilità durante gli orari di ingresso e uscita degli studenti. Tra gli istituti indicati nell’elenco risultano anche entrambi i plessi dell’Istituto Comprensivo Arenella, quello di Lungomare Cristoforo Colombo e quello di via Papa Sergio. Ed è proprio su questo punto che ritengo necessario fare una verifica concreta.

Perché, nonostante i due plessi risultino nell’elenco dei presidi previsti, davanti alle due scuole il presidio della Polizia Municipale non è presente. È una situazione che ho già segnalato e che sto continuando a verificare direttamente sul territorio. Se un servizio risulta programmato e inserito nell’elenco ufficiale, è necessario che venga effettivamente garantito negli orari previsti. Non basta, quindi, che il presidio risulti previsto sulla carta: bisogna verificare che sia realmente presente davanti alle scuole.

Per questo sto procedendo anche alla verifica degli altri istituti indicati nell’elenco trasmesso dalla Polizia Municipale, così da accertare concretamente se quanto comunicato dal Comando trovi corrispondenza nell’effettiva presenza degli agenti sul territorio. La sicurezza degli alunni negli orari di ingresso e di uscita non può essere affidata soltanto a un elenco o a una programmazione. Deve essere garantita concretamente, davanti alle scuole, negli orari in cui gli studenti entrano ed escono dagli istituti.

NATALE PUMA

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