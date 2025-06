Terna, in collaborazione con il Comune di Palermo, avvierà il 17 giugno un intervento di asfaltatura lungo via Francesco Crispi, nei pressi di piazza XIII Vittime, in un tratto già interessato dai lavori di ammodernamento dei cavi della linea elettrica Quattroventi – Mulini.

Le attività si concluderanno entro tre giorni dall’avvio, con termine previsto per il 20 giugno.

Le lavorazioni verranno svolte prevalentemente in orario notturno con l’obiettivo di limitare i disagi alla viabilità urbana in accordo con gli enti locali.

L’intervento è realizzato a conclusione del progetto di riassetto della rete elettrica di Palermo che garantirà maggiore efficienza e sostenibilità del sistema elettrico dell’area grazie ai nuovi cavi realizzati con materiali ecocompatibili e dotati di sistemi di monitoraggio da remoto e in tempo reale per la prevenzione di disservizi.

L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo ha emanato un’ordinanza per la limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta per consentire lavori di manutenzione straordinaria nella carreggiata di monte tra le vie Castello e via San Sebastiano di via Francesco Crispi. Questi lavori verranno svolti solo dopo le ore 22 per un totale di tre giorni dall’avvio e cioè tra il 17 e il 20 giugno.

In particolare: via Francesco Crispi carreggiata di monte tra le vie Castello e via San Sebastiano: chiusura al transito veicolare della semicarreggiata; sottopasso di Monte di Piazza XIII Vittime: chiusura al transito veicolare.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.