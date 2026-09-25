Il consigliere comunale Giovanni Gallina interviene sulla situazione del trasporto degli studenti con disabilità nella Città Metropolitana di Palermo.

Secondo le segnalazioni provenienti dai dipendenti della Cooperativa Nido d’Argento, il servizio riguarderebbe oggi circa 100 ragazzi, mentre circa 300 studenti con disabilità sarebbero rimasti senza trasporto. A questo si aggiunge la forte preoccupazione per oltre 300 lavoratori che rischierebbero di rimanere a casa.





Gallina chiede alle istituzioni competenti chiarezza immediata e una soluzione che tuteli sia i ragazzi sia i lavoratori: «Non possiamo sostituire servizi essenziali con semplici contributi economici. Basta mancette: alle persone con disabilità devono essere garantiti servizi e ai lavoratori deve essere garantita dignità occupazionale.»

Servono risposte concrete e immediate.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.