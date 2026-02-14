Palermo – Il coordinatore provinciale dell’UDC, Paolo Franzella, interviene sull’attuale atteggiamento politico dei partiti del centrodestra, richiamando un principio che la politica siciliana conosce bene: le coalizioni vincenti si costruiscono nel rispetto e nella valorizzazione di tutte le loro componenti. Senza il contributo del centro, il centrodestra rischia di perdere equilibrio e forza propulsiva.

L’ UDC, in questi anni, ha garantito lealtà, responsabilità e radicamento territoriale, contribuendo in modo determinante alla stabilità e ai successi della coalizione. Un patrimonio politico che non può essere considerato marginale, ma che rappresenta un valore strategico per chi ambisce a governare con serietà ed efficacia.

Il segretario regionale, on. Decio Terrana, ha indicato una linea chiara: valutare caso per caso le realtà territoriali, sostenendo le soluzioni migliori per assicurare buone amministrazioni, con pragmatismo e senso di responsabilità.

Nel frattempo, l’UDC dimostra concretezza. A Carini è stata annunciata la candidatura a sindaco del dott. Giovanni Gallina, sostenuta dal partito e da liste civiche.

L’UDC non rivendica spazi, ma propone metodo e visione: dialogo, pluralismo e rispetto reciproco. È questa la cultura di coalizione che può rafforzare il centrodestra e renderlo realmente competitivo.

