Webinar. Strategie e comunicazione per i Comuni più efficienti



Lorefice: “Importante promuovere comportamenti ecologicamente responsabili”

Udicon Sicilia e Anci regionale insieme a sostegno della raccolta differenziata di qualità. Si è discusso di strategie e comunicazione per i comuni isolani più efficienti, riguardo alla tematica del rispetto ambientale e della gestione dei rifiuti, nel webinar che si è svoltosi stamattina e organizzato dall’Associazione nazionale comuni italiani, sede siciliana.



All’evento hanno partecipato Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario Anci Sicilia, Raphael Rossi, amministratore di aziende pubbliche nel settore rifiuti, Paolo Garelli, di Worm, Attilio Tornavacca, di Esper (Ente di studio pianificazione sostenibile delle risorse), Vito Matranga, amministratore dell’ Azienda multiservizi Bagheria, Andrea Cappello, progettista di affidamenti nel settore dell’igiene ambientale e Salvatore Lorefice, presidente di Udicon Sicilia.





I dati diffusi dal rapporto di Legambiente mostrano un quadro positivo della raccolta differenziata in Sicilia: è la regione italiana che negli ultimi anni ha ottenuto la crescita più alta, con 303 comuni su 391 superano il 65 per cento.

«Numeri importanti e incoraggianti – ha continuato Lorefice – che ci fanno capire che siamo sulla strada giusta. Ma non bisogna abbassare la guardia».

Per tali motivi è nato lo spot di sensibilizzazione alla tutela ambientale e alla raccolta dei rifiuti intitolato “Karma”, un prodotto realizzato da Udicon in collaborazione con Anci Sicilia e con il sostegno della Banca di credito cooperativo di Pachino, scritto e diretto dalla regista Gisella Calì per l’agenzia Dematerial.





«Tra le tematiche in cui Udicon dimostra maggiore sensibilità – ha dichiarato Lorefice – c’è proprio quella della lotta all’abbandono indiscriminato dei rifiuti, la sensibilizzazione al rispetto della raccolta differenziata e l’economia circolare. E per contribuire al raggiungimento di questi obiettivi abbiamo deciso di realizzare un video da diffondere sul web.

Sono fermamente convinto che un’iniziativa di questo genere possa apportare un ulteriore significativo impatto positivo sulla nostra comunità, promuovendo comportamenti ecologicamente responsabili e contribuendo alla creazione di un futuro sostenibile».





«Aumentare tale percentuale – hanno detto Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano – rappresenta un obiettivo ancora più complesso per i comuni interessati che necessita sicuramente di ulteriori sforzi. E proprio per stimolare nuove azioni in tal senso abbiamo organizzato il webinar, che ha illustrato anche alcune buone pratiche collegate ad altri modelli di raccolta differenziata. In questa occasione la presentazione dello spot “Karma”, un prodotto che abbiamo sostenuto con entusiasmo, ha offerto l’occasione per ribadire un tema che abbiamo affrontato più volte sottolineando la quasi totale assenza di controllo sugli abbandoni illegali di rifiuti nelle strade provinciali e in quelle di competenza dell’Anas. Un fenomeno che compromette gravemente l’ambiente mettendo anche a rischio l’immagine della Sicilia e di tutti i comuni nonostante i significativi sforzi portati avanti nei territori».

