Il tempo stringe per i maestri e gli appassionati delle 64 caselle: sono infatti gli ultimi giorni per iscriversi al 3° Festival Scacchistico Internazionale “Trinakria”, che si svolgerà a Palermo dal 26 luglio al 2 agosto 2026. È possibile iscriversi direttamente in sede fino alle ore 14:30 del 26 luglio, ma con una sovrattassa di 20 euro. Un evento di respiro internazionale L’evento, che si terrà presso l’Hotel & Centro Congressi San Paolo Palace (Via Messina Marine, 91), conferma la Sicilia come una delle mete più prestigiose del calendario scacchistico del Sud Italia. I partecipanti potranno usufruire di una speciale convenzione alberghiera in pensione completa a 80 euro a persona in camera doppia, soggiornando in camere recentemente ristrutturate e dotate di ogni comfort.





La sfida: tre tornei e un ricco montepremi

Il Festival prevede tre diversi tornei per garantire una competizione equilibrata a ogni livello: Open A (per giocatori con punteggio Elo superiore o uguale a 1900), Open B (riservato alla fascia tra 1599 e 1900) e Open C (dedicato a chi ha un punteggio inferiore a 1700). Il montepremi complessivo di 10mila euro è uno dei più ricchi della stagione, con un primo premio per l’Open A di ben 2.000 euro. Sono inoltre previsti premi speciali per le categorie femminili, Senior, Under 16 e Under 12.





Programma e dettagli tecnici

Il torneo si disputerà su 9 turni con sistema di gioco Svizzero FIDE. Il primo turno prenderà il via domenica 26 luglio alle ore 15:30, mentre la cerimonia di premiazione chiuderà la manifestazione domenica 3 agosto alle ore 16:00. Le quote di partecipazione partono da 60 euro per l’Open C, con riduzioni previste per donne, Under 16 e titolati (GM, IM, WGM sono gratuiti).

Iscrizioni e contatti

Per non perdere l’occasione di partecipare a questo grande evento sportivo, è necessario affrettarsi. Tutte le informazioni, il bando completo e i moduli per l’iscrizione sono disponibili sul sito www.trinakriascacchi.it. È possibile contattare l’organizzazione anche via e-mail a info@trinakriascacchi.it o telefonicamente ai numeri 3381535602 e 3472648861.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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