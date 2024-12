L’Associazione Newbookclub community lab, che organizza laboratori di scrittura di comunità e promuove la cultura attraverso la scrittura e la lettura, annuncia con entusiasmo il suo prossimo incontro: un evento unico che invita a riscoprire il piacere delle storie e della condivisione.

Quando e dove?

L’appuntamento è per domenica 15 dicembre alle ore 10:00, presso la suggestiva Teteria Faidathè, in via Maletto 3 a Palermo.

Cosa aspettarsi?

Una domenica mattina diversa dal solito, in cui storie, creatività e una tazza di tè caldo si intrecceranno in un ambiente accogliente e stimolante. I partecipanti si incontreranno per scrivere ispirati dal momento, condividendo poi – per chi lo desidera – le proprie creazioni con il gruppo. L’ascolto reciproco sarà il fulcro della mattinata, un momento di connessione autentica e senza giudizi.

Come partecipare?

Per partecipare è necessario prenotarsi compilando il modulo disponibile online https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeuJ8U0MtBSKn…/viewform

Cos’è l’Associazione Newbookclub community lab?

La Newbookclub community lab è un’associazione che promuove la cultura attraverso laboratori di scrittura di comunità. Fondato e gestito da Alessio Castiglione, Gaia Garofalo, Simone Napoli, Nazareno Inzerillo, Margherita Chinnici, Alessio Capizzi, Federica Perez e Roberto Franzitta, offre uno spazio aperto a persone di ogni età, provenienza e livello di esperienza nella scrittura.

Ogni incontro prevede circa un’ora di scrittura spontanea, seguita – per chi lo desidera – dalla lettura dei testi prodotti. Non è richiesto essere scrittori esperti; ciò che conta è la voglia di esprimersi e condividere. Il tutto in un ambiente privo di giudizi, dove l’ascolto e il contatto umano rappresentano valori fondamentali.

L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Per informazioni, visitare il sito: https://newbookclubcommunitylab.it/





Luogo: Faidathè, Via Maletto, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 15/12/2024

Data Fine: 15/12/2024

Ora: 10:00

Artista: Newbookclub community lab

Prezzo: 0.00

