Vivi a Palermo e ti interessi di mobilità urbana sostenibile? Vuoi contribuire a promuovere una città più verde e consapevole?

In preparazione alla Giornata Mondiale del Trasporto Sostenibile del 26 novembre, LAND Impresa Sociale, in collaborazione con SICILYLAND, ti aspetta per la Biciclettata sociale Greenmobility!

Sali in sella e goditi una mattinata all’insegna dello sport e della sostenibilità. Condividi la tua passione con noi: parleremo di mobilità leggera davanti a un piacevole coffee break.





Quando?

Domenica 17 novembre 2024 ore 9:00. Assicurati di arrivare puntuale!





Dove?

Di fronte alla sede di SICILYLAND, Discesa dei Giudici, 21b – Palermo





Cosa forniamo?

Biciclette (non e-bike), caschetti, auricolari e la guida che ti porterà alla scoperta di luoghi peculiari del centro di Palermo.





Come partecipare?

L’evento è gratuito, ma è necessaria l’iscrizione tramite questo modulo di registrazione: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQb0rTDqGkDUZYaXsxENbRAOqOiHycHr0x7_rJzUPXzLIcKw/viewform





Hai domande?

Contatta Giulia Carrabino all’indirizzo email: giulia.carrabino@impresasocialeland.org.

Non vediamo l’ora di pedalare insieme a te per una Palermo più verde e sostenibile!





Vuoi saperne di più sul progetto?

Il workshop è organizzato all’interno del progetto Erasmus+ GREENMOBILITY che intende promuovere l’apprendimento permanente nell’istruzione superiore sulla tematica della mobilità urbana sostenibile. Tutti i materiali prodotti saranno gratuiti e potranno essere utilizzati come strumenti di sensibilizzazione dal corpo studenti, docenti, professionistз del settore, ONG, amministrazioni locali e tutta la cittadinanza nella lotta alle emissioni di CO2 derivanti dal settore dei trasporti.

GREENMOBILITY, finanziato dal programma Erasmus+, è attivo da novembre 2022 a dicembre 2024, in collaborazione con Kaunas University of Technology (Lituania), University of Thessaly (Grecia), Land Impresa Sociale (Italia), SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION LIMITED (Cipro) e The International Sustainability Collaborative (Svezia).

Seguici sui nostri canali social: green4mobility su Facebook e @green4mobility.eu su Instagram, visita il nostro sito web https://green4mobility.eu/ o leggi la scheda informativa del progetto.

Luogo: Discesa dei giudici, 21b, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 17/11/2024

Data Fine: 17/11/2024

Ora: 10:00

Artista: LANS Impresa Sociale

Prezzo: 0.00

