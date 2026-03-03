Si è svolto domenica 1 marzo, presso i locali del Giardino dei Colori in via Castellana 84-92 a Palermo, l’evento conclusivo del progetto itinerante “Vinci solo se non scommetti”, promosso dall’APS Associazione Terra Nostra di Palermo.

L’incontro ha rappresentato un momento di restituzione pubblica del percorso realizzato nei mesi scorsi, durante i quali il progetto ha coinvolto attivamente il territorio attraverso iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dedicate in particolare ai giovani, con l’obiettivo di contrastare i comportamenti a rischio legati al gioco d’azzardo e promuovere stili di vita sani e consapevoli.





Nel corso della mattinata sono stati presentati i risultati raggiunti e le attività svolte, evidenziando l’importanza del lavoro di rete tra associazioni, istituzioni, scuole e comunità locali. Il progetto ha infatti puntato non solo sull’informazione, ma anche sul rafforzamento del tessuto sociale, favorendo il dialogo e la partecipazione attiva dei cittadini come strumenti fondamentali di prevenzione.

A relazionare è stata la dott.ssa Veronica Tranchida psicologa e Responsabile del Progetto insieme ad Ivan Fiore comico palermitano che con un suo spettacolo ideato sul tema ha accompagnato il progetto negli scorsi mesi.

L’iniziativa si conclude lasciando in eredità un percorso di consapevolezza e collaborazione territoriale, con l’auspicio che le azioni avviate possano proseguire nel tempo, continuando a promuovere cultura della prevenzione e responsabilità sociale.

