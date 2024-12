Pallone d’Oro Serie C, 30 i candidati: al via oggi la fase finale del sondaggio

Davide Petrucci (Messina) tra i più votati del Girone C

Pallone d’Oro Serie C

Siamo al giro di boa per il Pallone d’Oro di Serie C, il sondaggio ideato da Affidabile.org per eleggere il miglior calciatore della ex Lega Pro tra le 60 squadre partecipanti al torneo.

Dopo i risultati parziali dei Gironi A e B, arrivano anche quelli del Girone C, che aprono le porte alla votazione finale, in programma dalle 15 di oggi al 9 gennaio, data della proclamazione del vincitore.

Per quanto riguarda i risultati del Girone C, Davide Petrucci, centrocampista del Messina, si piazza in settima posizione con lo 0,35% delle preferenze e rappresenterà i giallorossi nella rosa dei 30 candidati per la fase finale del sondaggio.

La squadra più rappresentata, invece, è l’Avellino, con Michele D’Ausilio, Antony Iannarilli e Cosimo Patierno.

Ecco chi sono i 10 più votati del Girone C

Ecco dunque elencati i più votati del Girone C, i quali sono in lizza per il titolo finale di Miglior Calciatore di Serie C.

Michele D’Ausilio, attaccante di US Avellino 1912, è il miglior calciatore del Girone secondo i tifosi, con lo 0,71% dei voti, seguito di misura dal centrocampista del Potenza Calcio, Bruno Verrengia (0,67%), e dal terzo classificato, Andrea Valdesi, difensore del Giugliano Calcio 1928 (0,63%).

A parte il giocatore decimo in classifica, con la posizione ricoperta da Alessandro Nunziante del Benevento Calcio, tutti i calciatori hanno ricevuto più dello 0,20% delle preferenze.

Posizione Calciatore Squadra Ruolo Percentuale preferenze

1 Michele D’Ausilio US Avellino 1912 Attaccante 0,71%

2 Bruno Verrengia Potenza Calcio Centrocampista 0,67%

3 Andrea Valdesi Giugliano Calcio 1928 Difensore 0,63%

4 Alessandro Vilardi Casertana FC Portiere 0,56%

5 Antony Iannarilli US Avellino 1912 Portiere 0,50%

6 Cosimo Patierno US Avellino 1912 Attaccante 0,41%

7 Davide Petrucci ACR Messina Centrocampista 0,35%

8 Salvatore Caturano Potenza Calcio Attaccante 0,29%

9 Emmanuele Esposito AZ Picerno Attaccante 0,22%

10 Alessandro Nunziante Benevento Calcio Portiere 0,18%

I più votati del Girone C che accedono alla fase finale del sondaggio

Girone C: i più votati divisi per ruolo

Le votazioni sono riferite ai singoli ruoli di gioco e riguardano, categoria per categoria, portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti.

I 10 migliori portieri secondo l’opinione dei tifosi

Il portiere in assoluto più votato è stato Alessandro Vilardi della Casertana FC, con lo 0,56% dei voti, seguito, con poco stacco, da Antony Iannarilli dell’US Avellino 1912, allo 0,56% delle preferenze.

Terzo posto per Alessandro Nunziante del Benevento Calcio, allo 0,18% dei voti favorevoli.

Fino alla sesta posizione della top ten, conquistata da Flavio Curtosi di ACR Messina, i giocatori hanno ricevuto più dello 0,10% dei voti, in modo piuttosto uniforme.

Le squadre provenienti dalla Campania, dalla Casertana FC al Benevento Calcio, passando per US Avellino 1912, sono le più presenti in questa classifica parziale riguardante i portieri.

Posizione Calciatore Squadra Percentuale preferenze

1 Alessandro Vilardi Casertana FC 0,56%

2 Antony Iannarilli US Avellino 1912 0,50%

3 Alessandro Nunziante Benevento Calcio 0,18%

4 Tommaso Cucchietti Potenza Calcio 0,14%

5 Elia Summa AZ Picerno 0,11%

6 Flavio Curtosi ACR Messina 0,11%

7 Klāvs Bethers Catania FC 0,8%

8 Pietro Perina Calcio Foggia 1920 0,5%

9 Pasquale Pane Team Altamura 0,4%

10 Leonardo Marson US Avellino 1912 0,4%

I 10 migliori portieri

La top 10 dei migliori difensori

I risultati completi proseguono con questa lista dei 10 difensori più votati. Il primo posto spetta ad Andrea Valdesi, del Giugliano Calcio 1928, con un voto piuttosto significativo e una percentuale dello 0,63%.

Il secondo posto è stato ottenuto da Patrick Enrici dell’US Avellino 1912, con lo 0,15%, seguito dal collega di team Tommaso Cancellotti, allo 0,12%.

Riccardo Gatti della Casertana FC e Luca Milesi del Potenza Calcio sono di poco distanti, entrambi con una percentuale di voti dello 0,11%.

Posizione Calciatore Squadra Percentuale preferenze

1 Andrea Valdesi Giugliano Calcio 1928 0,63%

2 Patrick Enrici US Avellino 1912 0,15%

3 Tommaso Cancellotti US Avellino 1912 0,12%

4 Riccardo Gatti Casertana FC 0,11%

5 Luca Milesi Potenza Calcio 0,11%

6 Matteo Gilli AZ Picerno 0,8%

7 Emmanuele Salines Calcio Foggia 1920 0,4%

8 Guillaume Gigliotti Team Altamura 0,3%

9 Alessio Guerini FC Crotone 0,1%

10 Sergio Contessa Taranto FC 1927 0,1%

La top 10 dei difensori

La classifica dei 10 migliori centrocampisti

La top 10 dei centrocampisti vede in pole position Bruno Verrengia del Potenza Calcio, allo 0,67% dei voti a favore.

Lo segue sul secondo gradino del podio Davide Petrucci di ACR Messina, con 0,67%, e ancora, come medaglia di bronzo, Dīmītrios Sounas di US Avellino 1912, allo 0,17%. Sempre dell’Avellino è il quarto posto, che risponde al nome di Luca Palmiero, allo 0,13%.

In classifica troviamo anche due giocatori del Giugliano Calcio 1928, ovvero Roberto De Rosa e Antonio Romano, entrambi con lo 0,9% dei voti.

Posizione Calciatore Squadra Percentuale preferenze

1 Bruno Verrengia Potenza Calcio 0,67%

2 Davide Petrucci ACR Messina 0,35%

3 Dīmītrios Sounas US Avellino 1912 0,17%

4 Luca Palmiero US Avellino 1912 0,13%

5 Lucas Felippe Potenza Calcio 0,10%

6 Roberto De Rosa Giugliano Calcio 1928 0,9%

7 Antonio Romano Giugliano Calcio 1928 0,9%

8 Mattia Matese Casertana FC 0,4%

9 Federico Carraro FC Trapani 1905 0,3%

10 Mattia Vitale FC Crotone 0,2%

I 10 migliori in centrocampo

I 10 attaccanti più amati dai tifosi e dalla giuria tecnica

Gli attaccanti premiati da questa fase del sondaggio relativa al Girone C sono Michele D’Ausilio e Cosimo Patierno, entrambi dell’Avellino 1912. Il primo si distingue con un punteggio percentuale dello 0,71%, mentre il secondo classificato ha ricevuto lo 0,41% dei voti.

In classifica troviamo anche due attaccanti del Calcio Foggia 1920, ovvero Michele Emmausso ed Emanuele Santaniello.

Anche il Catania, come team, entra per due volte in questa top 10, la quale è rappresentata dai nomi di Roberto Inglese e Matteo Stoppa, rispettivamente votati con un punteggio dello 0,16% e dello 0,4%.

A parte Michele D’Ausilio, Cosimo Patierno e Salvatore Caturano (terzo classificato con lo 0,29%) non si segnalano significative differenze di percentuale tra un attaccante e l’altro.

Posizione Calciatore Squadra Percentualepreferenze

1 Michele D’Ausilio US Avellino 1912 0,71%

2 Cosimo Patierno US Avellino 1912 0,41%

3 Salvatore Caturano Potenza Calcio 0,29%

4 Emmanuele Esposito AZ Picerno 0,22%

5 Roberto Inglese Catania FC 0,16%

6 Michele Emmausso Calcio Foggia 1920 0,12%

7 Emanuele Santaniello Calcio Foggia 1920 0,11%

8 Vito Leonetti Team Altamura 0,9%

9 Guido Gomez FC Crotone 0,4%

10 Matteo Stoppa Catania FC 0,4%

La top ten degli attaccanti

Al via l’ultima fase di votazione: il 9 gennaio i risultati definitivi

Con questa ultima votazione si è aperta dunque l’ultimissima fase del sondaggio, che condurrà direttamente all’elezione del Pallone d’Oro di Serie C, prevista per il 9 gennaio.

Ultimata anche la classifica relativa al Girone C, il voto finale è aperto da oggi, 19 dicembre, e durerà per tutte le vacanze natalizie.

I 30 finalisti dei tre gironi

Dato che tutte le fasi parziali di voto relative ai singoli Gironi si sono concluse, è già possibile fare il punto della situazione e riunire i nomi dei 30 candidati al titolo.

Se pensiamo alle singole posizioni, i portieri sono i più presenti nella classifica dei migliori 30, con ben 11 giocatori. Gli attaccanti nella top 30 sono 8, mentre i centrocampisti totali sono 6, e i difensori 5.

Rispetto alle squadre, Avellino 1912 è in classifica con tre calciatori provenienti dal club. Ben rappresentati sono anche Milan Futuro, Potenza Calcio, Giana Erminio, Calcio Padova e Atalanta U23, tutte con due giocatori provenienti dalla propria rosa.

Posizione Calciatore Squadra Ruolo

1 Michele D’Ausilio US Avellino 1912 Attaccante

2 Bruno Verrengia Potenza Calcio Centrocampista

3 Andrea Valdesi Giugliano Calcio 1928 Difensore

4 Alessandro Vilardi Casertana FC Portiere

5 Antony Iannarilli US Avellino 1912 Portiere

6 Cosimo Patierno US Avellino 1912 Attaccante

7 Davide Petrucci ACR Messina Centrocampista

8 Salvatore Caturano Potenza Calcio Attaccante

9 Emmanuele Esposito AZ Picerno Attaccante

10 Alessandro Nunziante Benevento Calcio Portiere

11 Leonardo D’Alessio Milan Futuro Difensore

12 Mirco Antenucci SPAL Attaccante

13 Antonio Di Nardo Campobasso FC Attaccante

14 Cesare Galeotti SPAL Portiere

15 Mattia Malaspina Milan Futuro Centrocampista

16 Lorenzo Palmisani Lucchese 1905 Portiere

17 Simone Colombi Rimini FC Portiere

18 Andrea Zaccagno Torres Calcio Portiere

19 Alessandro Plizzari Delfino Pescara 1936 Portiere

20 Paolo Bartolomei AC Perugia Calcio Centrocampista

21 Stefano Mangiapoco Giana Erminio Portiere

22 Dominic Vavassori Atalanta U23 Attaccante

23 Tommaso Del Lungo Atalanta U23 Difensore

24 Mattia Scaringi Giana Erminio Difensore

25 Mattia Fortin Calcio Padova Portiere

26 Kevin Varas Calcio Padova Centrocampista

27 Mohamed Alì Zoma AlbinoLeffe Attaccante

28 Giuseppe Cuomo LR Vicenza Difensore

29 Michele Tommasi AC Trento Portiere

30 Francesco Toffanin Virtus Verona Centrocampista

I migliori 30 in assoluto

Il regolamento del sondaggio

Si ricordano qui le modalità di svolgimento del sondaggio.

I primi chiamati al voto sono stati i giornalisti, i quali, hanno selezionato una rosa di 20 nomi per ognuno dei club partecipanti, ovvero 2 portieri, 6 difensori, 6 centrocampisti e 6 attaccanti, per un totale di 1.200 calciatori.

La seconda fase del sondaggio ha previsto la partecipazione dei tifosi che, per ognuno dei gironi, a partire dalla rosa di candidati individuata dai giornalisti, hanno scelto i primi 10 classificati.

Questo meccanismo consente di rappresentare il punto di vista dei media di settore, ma anche quello dei fan, in modo da premiare il miglior giocatore di Serie C, seguendo parametri tecnici e di gradimento del pubblico.

