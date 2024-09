Più Europa Sicilia esprime profonda preoccupazione per le recenti dichiarazioni del presidente della Regione, Renato Schifani, e per le indiscrezioni emerse su presunti incontri privati volti a concordare le nomine nella sanità siciliana. Le nomine dei direttori sanitari e amministrativi, che dovrebbero essere di esclusiva competenza dei direttori generali, sembrano invece essere oggetto di giochi di potere che non possiamo tollerare.

“È inaccettabile che la sanità, un settore così delicato e fondamentale per la vita dei siciliani, venga manipolata per scopi politici, utilizzata per premiare portatori di voti e risarcire i delusi del recente rimpasto estivo,” dichiara Palmira Mancuso, coordinatrice regionale di Più Europa Sicilia. “Le nomine tracciano una mappa del potere che rischia di compromettere la qualità e l’indipendenza del servizio sanitario regionale.”

Ribadiamo con forza che qualsiasi pressione esterna sulle nomine sanitarie non solo è inappropriata, ma può avere ripercussioni legali gravi. Chiediamo pertanto trasparenza assoluta e chiarezza su quanto sta accadendo, affinché si faccia luce su qualsiasi tentativo di condizionamento e si garantisca che la salute dei siciliani non sia sacrificata per interessi di parte.

Più Europa Sicilia invita il presidente Schifani a fare i nomi di coloro che esercitano o subiscono pressioni per le nomine nella sanità, affinché si possa finalmente mettere fine a questo inqualificabile balletto di potere. La salute pubblica deve essere protetta da ogni tipo di interferenza politica e garantita come un diritto inalienabile per tutti i cittadini.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.