L’attore protagonista del secondo appuntamento della stagione di quiNteatro, in uno spettacolo tra autobiografia, canto, ironia e comicità. Al suo fianco Laura Di Mauro.

Sarà Paolo Conticini il protagonista del secondo appuntamento della stagione teatrale di quiNteatro con “La prima volta – Atto Secondo”, uno spettacolo rinnovato che intreccia racconto autobiografico, musica e comicità in un viaggio intimo e coinvolgente attraverso la vita e la carriera dell’attore.

Dal rapporto con la famiglia agli studi, dai primi lavori all’incontro determinante con Christian De Sica, che gli ha aperto le porte del cinema, Conticini ripercorre le tappe di un percorso artistico ricco di esperienze e soddisfazioni. Tra aneddoti, coincidenze e sliding doors, il racconto personale si trasforma in una storia universale, nella quale il pubblico può riconoscersi attraverso dubbi, paure, occasioni mancate e piccole grandi conquiste.





Senza rinunciare all’ironia, l’attore si mostra al di là dell’immagine pubblica, condividendo fragilità e insicurezze e restituendo il ritratto autentico di un uomo capace di guardare alla vita con leggerezza e consapevolezza.

A rendere ancora più dinamico lo spettacolo è Laura Di Mauro, attrice, cantante e ballerina, che irrompe in scena nei panni di una improbabile addetta alle pulizie del palcoscenico. I suoi interventi inattesi danno vita a esilaranti siparietti, duetti musicali e momenti di danza, creando un vivace dialogo artistico con Conticini.

Il canto, altra grande passione del protagonista, completa una performance di circa novanta minuti, capace di alternare divertimento, poesia ed emozione. Uno spettacolo che invita a riflettere sulle svolte imprevedibili dell’esistenza e sul coraggio di inseguire i propri sogni, ricordando che, nella vita, niente è facile ma nulla è impossibile.





Con questo secondo appuntamento, quiNteatro prosegue la propria stagione offrendo al pubblico un nuovo incontro con il teatro e con un artista capace di trasformare la propria storia in un racconto nel quale ognuno può ritrovare qualcosa di sé.

Info e prenotazioni al 3516468734

Luogo: Teatro Trifiletti, Via Cumbo Borgia, MILAZZO, MESSINA, SICILIA

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