Parcheggio scambiatore a Siracusa, passa mozione del Pd

28/10/2023

Nel disinteresse totale dell’amministrazione che non era presente in aula e nella irresponsabilità di

una parte consistente della maggioranza che ha tentato di far cadere il numero legale, è stata

approvata la mozione del Partito Democratico, presentata dal primo firmatario Angelo Greco e dai

consiglieri Sara Zappulla e Massimo Milazzo, rivolta a ripristinare il parcheggio scambiatore di via

Elorina e dotare quest’ultimo e quello di via Von Platen di navette da e per Ortigia e ad estendere

gli orari dei bus urbani SAIS fino alle ore 2 nei giorni prefestivi e festivi, consentendo di incentivare

l’utilizzo dei mezzi pubblici e di ridurre il caos in città, lasciando quindi le auto a casa, così come

peraltro prevede il nuovo bando del TPL.

Un tema, quello del trasporto pubblico locale, molto sentito dalla cittadinanza, visto e considerato

che veniamo da una stagione estiva con poche luci e molte ombre dal punto di vista della mobilità,

che meritava di essere portato in consiglio comunale così da indirizzare l’amministrazione verso

questa direzione.

Spiace costatare la mancanza di rispetto dell’amministrazione assente e insensibile al tema del

trasporto pubblico locale; così come dispiace l’inutile ostruzionismo messo in atto da larghe fette

della maggioranza, la quale ha tentato di far cadere il numero legale noncurante del fatto che ciò

avrebbe comportato il rinvio all’indomani di un solo punto all’ordine del giorno con un inutile

aggravio di spese a carico dell'ente.

Ci auguriamo per il futuro che i colleghi consiglieri vicini al sindaco Italia mostrino più attenzione ai

temi importanti che riguardano la città, così come ci auguriamo che Italia si metta al lavoro e dia

presto attuazione all'atto di indirizzo pervenutogli dal consiglio comunale.

