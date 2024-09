Il Parco archeologico di Lilibeo – Marsala si apre sempre più al pubblico e per mostrare il ricco patrimonio custodito avvia un nuovo progetto di gestione di cinque siti demaniali, disseminati nel centro urbano, finora aperti solo su prenotazione e per iniziative particolari (Giornate FAI, Festival Le Vie dei Tesori).

La direttrice del Parco di Lilibeo, Arch. Anna Occhipinti ha, infatti, avviato una nuova modalità di gestione della cosa pubblica, e, con la formula del Partenariato Speciale Pubblico-Privato ai sensi dell’art. 134 del D.LGS. N.36/2023, ha attivato una collaborazione con giovani archeologi, professionali e competenti, che già dal 20 agosto e per i prossimi 25 anni se ne prenderanno cura, li valorizzeranno e soprattutto li renderanno fruibili.

Si tratta del Complesso di Santa Maria della Grotta, della Latomia dei Niccolini, dell’Ipogeo Crispia Salvia, della Necropoli ellenistico-romana di via del Fante e dell’Insula romana di via delle Ninfe, che potranno così essere aperti in maniera continuativa e apprezzati grazie alle guide specializzate.

“Siamo stati felici – dice la Direttrice – dopo un’attenta analisi del dettagliato progetto proposto, reso pubblico nei termini di legge, di poter affidare questi luoghi della cultura ai giovani della Società ArcheOfficina – Cooperativa archeologica, vista l’esperienza vantata nel settore, che consentirà di valorizzarli al meglio, anche alla luce dei ‘limiti’ del Parco, autonomo finanziariamente ma dalle scarse risorse, tra cui l’esiguo numero dei custodi che con difficoltà riescono a coprire i turni per la vigilanza del Museo. Questi nostri partner speciali si occuperanno “anche” di pulizia ordinaria e straordinaria, ma soprattutto realizzeranno un vero e proprio circuito museale, realizzando due nuovi infopoint/biglietteria, uno all’ingresso della Latomia dei Niccolini e uno a Santa Maria della Grotta, collocando impianti di illuminazione led per le aree esterne, dotando ogni sito dei necessari apparati didattici, con pannelli in italiano e in inglese, e improntando strumenti divulgativi con progettazione grafica e stampa di brochure. La loro attività garantirà una manutenzione costante oltre alla regolare e contemporanea apertura dei monumenti che prevede visite guidate e laboratori didattici, unitamente ad attività culturali varie tra video mapping, rappresentazioni teatrali, mostre, reading, eventi musicali. Esperienze emozionali a tutto tondo, finora mancanti”.

La presenza di un operatore della società alla biglietteria di Porta Nuova, dove potranno essere direttamente acquistati, oltre ai ticket per i siti esterni, anche quelli per il Parco, faciliterà l’accesso dei turisti all’area archeologica di Capo Boeo, che si apre così alla città, senza soluzione di continuità.

Queste le TARIFFE per l’accesso e visita guidata al SINGOLO SITO:

CHIESA DI SANTA MARIA DELLA GROTTA

Ticket singolo: € 5 intero / € 3,50 ridotto (6 – 18 anni, studenti universitari under 26 anni)

COMPLESSO LATOMIA DEI NICCOLINI

Ticket singolo: € 5 intero / € 3,50 ridotto (6 – 18 anni, studenti universitari under 26 anni)

IPOGEO DI CRISPIA SALVIA

Ticket singolo: € 4 intero / € 2,50 ridotto (6 – 18 anni, studenti universitari under 26 anni)

NECROPOLI MONUMENTALE ELLENISTICO-ROMANA DI VIA DEL FANTE

Ticket singolo: € 3 intero / € 2 ridotto (6 – 18 anni, studenti universitari under 26 anni)

ABITATO PUNICO-ROMANO DI VIA DELLE NINFETicket singolo: € 3 intero / € 2 ridotto (6 – 18 anni, studenti universitari under 26 anni)

Le aperture sono su appuntamento nei giorni feriali, sabato e domenica ore 10-13 / 15-18;

Le aperture straordinarie sono su prenotazione es. tappa dei Tour tematici.

Queste Le TARIFFE CUMULATIVE:

TICKET CUMULATIVO 5 SITI € 16 intero / € 10 ridotto

Siti inclusi: S. Maria della Grotta, Latomia dei Niccolini, Ipogeo di Crispia Salvia, Necropoli monumentale di via del Fante, Abitato punico-romano di via delle Ninfe

Attività: Visita guidata da archeologi

Durata complessiva prevista 3,30h

TICKET CUMULATIVO 3 SITI € 10 intero / € 6 ridotto

Siti inclusi: S. Maria della Grotta, Latomia dei Niccolini, Ipogeo di Crispia Salvia

Attività: Visita guidata da archeologi

Durata complessiva prevista 2,30h

TICKET CUMULATIVO 2 SITI € 8 intero / € 5 ridotto

Siti inclusi: S. Maria della Grotta, Latomia dei Niccolini/

Necropoli di via del Fante, Abitato punico-romano via d. Ninfe

Attività: Visita guidata da archeologi

Durata complessiva prevista 1,45h

Per le PRENOTAZIONI e INFO (ore 9-19)

cell.: 3279849519

info@archeofficina.com

I TICKETS (ore 9-18) potranno essere acquistati presso:

Biglietteria di PORTA NUOVA del Parco di Lilibeo – apertura 23 ottobre

Biglietteria sito LATOMIA DEI NICCOLINI di imminente apertura;

Biglietteria sito SANTA MARIA DELLA GROTTA di imminente apertura.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.