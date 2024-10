Ottobre segna una tappa importante per il movimento Politico Culturale “Partiamo da qui”, che celebra il primo anniversario dalla sua fondazione. Un anno di attività che ha visto l’impegno costante dei membri del Movimento per promuovere il dialogo, l’inclusione e la partecipazione attiva sul territorio.

“Partiamo da qui” è nato con l’obiettivo di dare voce a chi non si sente ascoltato, valorizzare le risorse della comunità locale e creare una piattaforma di confronto aperta e costruttiva. In questi dodici mesi, il movimento (di orientamento liberale, moderato e democratico) ha organizzato numerosi eventi, incontri pubblici e dibattiti che hanno coinvolto cittadini, associazioni e realtà locali, ponendosi come ponte tra diverse prospettive e cercando soluzioni concrete alle esigenze del territorio.

Un Bilancio del Primo Anno

«Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo costruito in questo primo anno,» affermano il Presidente Ninni Petrella. «Abbiamo affrontato numerose sfide, ma ogni difficoltà è stata un’opportunità per crescere e per consolidare il nostro progetto. Le tante iniziative realizzate ci hanno permesso di entrare in contatto diretto con la comunità, ascoltare i bisogni delle persone e lavorare insieme per trovare risposte concrete.»

Il movimento si è distinto per il suo approccio inclusivo e propositivo, affrontando temi di attualità e promuovendo attività di sensibilizzazione su questioni sociali e culturali. Tra le iniziative realizzate figurano campagne di informazione, convegni e il primo Torneo di Padel, sempre con l’obiettivo di stimolare una maggiore partecipazione civica e di promuovere il dialogo tra cittadini e istituzioni.

Guardando al Futuro

Il primo anniversario rappresenta anche un momento per guardare al futuro e definire i prossimi obiettivi. «Questo è solo l’inizio. Continueremo a lavorare con determinazione per il bene del nostro territorio, coinvolgendo sempre più persone nel nostro progetto e ampliando la rete di collaborazione con altre realtà locali,» prosegue il Presidente Ninni Petrella di “Partiamo da qui”.

Il movimento invita tutti coloro che condividono i suoi valori di partecipazione, inclusione e trasparenza a unirsi al percorso intrapreso. «Crediamo che il cambiamento positivo sia possibile solo attraverso l’impegno collettivo. Per questo motivo, il nostro Movimento rimane aperto a chiunque voglia contribuire, partecipare e fare la differenza insieme a noi.»

Un Invito alla Partecipazione

In occasione del primo anniversario, “Partiamo da qui” rinnova l’invito a tutta la comunità a prendere parte attivamente al Movimento. Le porte sono aperte per chi desidera un futuro più inclusivo, solidale e partecipativo. «Il cambiamento parte da qui, e siamo convinti che insieme possiamo fare la differenza» conclude il Presidente Ninni Petrella.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.