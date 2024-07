Alla presenza del Governatore del Distretto 108Yb, Avv. Daniela Macaluso, del Presidente della II Circoscrizione dott. Gaspare Buscemi, del Presidente della zona 6 dott. Elia Maggio, si è svolta la cerimonia del Passaggio della Campana tra il presidente uscente Prof.ssa Antonella Pennolino e il nuovo presidente per l’anno sociale 2024/2025 il dott. Salvatore Raspanti. Nel corso della serata la Prof.ssa Antonella Pennolino ha illustrato le numerose attività svolte nel corso del suo mandato che ha visto il Lions Club di Alcamo distinguersi per l’alto profilo sociale dei services realizzati sempre nell’ottica del “we serve”, il motto del Lions International. Il Presidente incoming dott. Salvatore Raspanti nel suo discorso di insediamento ha riaffermato l’impegno dei Lions secondo i propri principi di sussidiarietà e solidarietà ricordando che “i Lions sono al servizio di un mondo che ha bisogno”. Ha illustrato le linee guida di intervento che interesseranno tutto il territorio abbracciato dal club che comprende, oltre Alcamo, anche Castellammare del Golfo, Calatafimi e Buseto Palizzolo. Ha, infine, presentato i componenti del direttivo per l’anno sociale 2024/2025, che lo accompagneranno in questa esperienza di servizio, così composto: dott. Francesco Palermo (segretario), dott. Adriano Cataldo (tesoriere), Avv. Cristina Pirrone (cerimoniere), Prof. Antonella Pennolino (past-presidente), Avv. Marina Militello (1° vice-presidente), dott. Gianfilippo Filippi (2° vice-presidente), Geom. Piero Bonì (presidente Comitato soci), sig.ra Ida Mirrione (GST), Prof.ssa Gabriella Maltese (componente), dott. Giovanni Melodia (componente), dott. Giuseppe Russo (componente), dott. Giuseppe Catalano (componente), Prof. Francesco Melia (componente), Avv, Roberto Guarna (componente). WE SERVE.

Lions Club Alcamo

anno sociale 2024/2025

Presidente: Dott. Salvatore Raspanti





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.