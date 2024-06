Un anno rotariano si conclude e, in concomitanza, ne inizia un altro, ricco di attività programmate, già da tempo, per dare continuità ad un club come il nostro ricco di storia e di impegno da circa 51 anni. Dal 1972 il Palermo Ovest ha annoverato tanti presidenti che hanno condotto con impegno il Club in nuove attività diversificate e in azioni di continuità progettuale con il passato. Il 18 giugno scorso, presso Villa Airoldi, alla presenza degli assistenti dei Governatori: Giuseppe Genovese per l’anno 2023/24, Guido Ricevuto per il 2024/25 e dei graditi ospiti Assistente Alessia Di Vita, del Delegato RF Sicilia Occidentale Domenico Cacioppo, del PDG Gaetano Lo Cicero, con l’intervento di Sergio Malizia Governatore nominato 2025/26 e socio del nostro club, Mauro Faso ha consegnato il testimone a Giacomo Trupia in un passaggio di Campana, che ha ripercorso un anno di grande impegno sociale, ricco di attestazioni di stima per i soci che hanno contribuito fattivamente alla vita del club, con menzioni speciali, targhe, il conferimento del Paul Harris Fellow ai soci che si sono distinti durante questo anno rotariano. Il nuovo Consiglio Direttivo 2024/25 risulta così composto:

Presidente – Giacomo Trupia;

Past president – Mauro Faso;

Vice Presidente – Cristina Mazzarella;

Segretario – Nicola Ferotti;

Tesoriere – Paolo Di Matteo;

Giorgio Parisi – Prefetto; Giuseppe Cascio – coPrefetto;

Consiglieri – Salvatore Battaglia, Fulvio Inzerillo, Fabio La Seta, Grazia Locascio, Gigi Mangia.

Al presidente e al nuovo consiglio direttivo vanno gli auguri di tutto il Club per un anno ricco di azioni e pieno di nuovi successi rotariani.

