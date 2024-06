Come ogni anno nella nostra bellissima Palermo festeggiamo la sua Patrona nonché Santa Rosalia detta ” A Santuzza”.

Quest’anno in onore del 400° Festino di Santa Rosalia verrà organizzata da due amici di vecchia data (Vincenzo P. e Giuseppe M.) nonché appassionati di veicoli storici una passeggiata di auto d’epoca per la strada panoramica del Monte Pellegrino dove il 15 Luglio 1624 vengono trovate dentro una grotta che profumava di fiori sotto una lastra di marmo le ossa della Santuzza… che fece sparire la peste dalla nostra città…

Da li in poi la Santuzza protegge la nostra città… in tale occasione per i 400 anni dal ritrovamento stiamo organizzando da appassionati di auto e moto d’epoca una bellissima ed incantevole passeggiata a bordo di veicoli che hanno fatto la storia del motorismo italiano e non… le auto percorreranno i la strada che ci porterà al Santuario dove ad attenderci ci sarà il Reggente Don Natale Fiorentino che benedirà i mezzi… dopodiché le auto si sposteranno presso il belvedere dove avverranno le foto ed un piccolo rinfresco per tutti gli appassionati…

Luogo: Monte Pellegrino , Via Pietro Bonanno, PALERMO, PALERMO, SICILIA

