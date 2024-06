Nell’incantevole cornice del versante Nord dell’Etna, la frazione di Passopisciaro, parte integrante del comune di Castiglione di Sicilia, ha celebrato una giornata memorabile il 4 giugno, segnando un ulteriore passo verso l’impegno per la legalità e la rinascita comunitaria. Questo paesino, conosciuto a molti per il suo prestigioso contributo al mondo enologico, è una gemma dal valore inestimabile, che brilla non solo per i suoi vini ma anche per l’armonia dei suoi paesaggi, caratterizzati dai colori vivaci, dai sapori autentici e dagli odori intensi di ginestra, terra e uva, profumi che si fondono nell’aria, soprattutto durante la stagione autunnale, quando il mosto inizia a fermentare.



Passopisciaro non è solo un luogo dove la natura incontra la tradizione vitivinicola, ma è anche carico di storia, essendo stata la residenza estiva del celebre fisico Ettore Maiorana, la cui assenza precoce ha lasciato una traccia indelebile nella memoria collettiva.

La giornata di festa ha visto l’inaugurazione dell'”Aiuola della Legalità”, voluta dalla Commissione Straordinaria Prefettizia Dottori Salerno – Alagna – Portaro, un’area giochi edificata su un terreno un tempo in mano alla criminalità, ora restituito alla collettività e trasformato in un simbolo di rinascita e speranza. Questo gesto potente di riscatto dimostra quanto i cittadini di Passopisciaro, insieme alle autorità e alle oltre cento cantine locali, tengano fortemente alla sicurezza e alla preservazione del loro territorio, come dimostrato dalla storica mobilitazione per il mantenimento della locale Caserma dei Carabinieri, un impegno supportato dalla Prefetta di Catania, S.E. Maria Carmela Librizzi.

Al taglio del nastro non sono mancate le più alte cariche locali, tra cui la stessa Prefetta Librizzi, figure militari e religiose, nonché una rappresentanza di studenti e docenti delle scuole di Castiglione, Solicchiata e, ovviamente, Passopisciaro. Un momento toccante è stato l’intonazione dell’inno d’Italia da parte dei giovani all’arrivo del Prefetto, seguito dalla benedizione del parco da parte di Don Orazio Greco.

Il “Parco Giochi Aiuola della Legalità” si presenta come un simbolo luminoso quanto concreto di lotta alla criminalità organizzata, una conquista che il Prefetto Librizzi ha voluto dedicare in particolare ai più giovani, incitando bambini e famiglie a riempire lo spazio di risate e giochi, sottolineando come la legalità sia un valore da custodire e promuovere ogni giorno.

Oltre ai discorsi ispiratori, la giornata è stata impreziosita da esibizioni degli studenti, momenti di aggregazione autentica che hanno rafforzato il senso di comunità e appartenenza. Passopisciaro dimostra così di essere un luogo dove la cultura del rispetto e del bene comune si trasmette di generazione in generazione, un messaggio forte e chiaro contro la mafia, reso possibile grazie alla solidarietà e all’impegno condiviso.

L’invito è quindi esteso anche ai residenti dei comuni vicini, a condividere e godere di questo piccolo grande traguardo, portando i propri figli nell’ “Aiuola della Legalità” per far vivere loro momenti di gioia in un luogo simbolo di una conquista importante contro le ombre del crimine, in nome di un futuro luminoso fondato su solidi principi di giustizia e impegno civico. Passopisciaro continua a brillare, come la più bella e piccola perla dell’Etna, forte della sua comunità e della sua indomita voglia di riscatto.

Alfio Papa

Luogo: Via Roma – Passopisciaro – Campo Sportivo, 1, CASTIGLIONE DI SICILIA, CATANIA, SICILIA

