“Cosa vorresti di più? È questa la domanda che mi pongo ogni giorno, ripensando a tutto quello che ho vissuto, alle cose che non ho mai fatto, ai baci che non ho mai dato, e che avrei tanto voluto dare. La luna, sempre più rossa, è quella che osservavo da bambino dal balcone di Noepoli, un piccolo paesino della Basilicata, dove passavo le vacanze estive. Forse ho troppa nostalgia del passato… mi manca scrivere nomi sui banchi di scuola e continuare a chiedermi: Cosa vorresti di più?”









Con queste parole, Patrizio Santo ci apre una finestra sui suoi ricordi più intimi nel nuovo singolo “Cosa Vorresti di Più”, scritto insieme all’autore Francesco Bosco. Il brano è un viaggio emozionale tra rimpianti, nostalgie e momenti non vissuti, capace di toccare corde profonde in chiunque l’ascolti. La musica avvolgente accompagna un testo che, con semplicità e autenticità, fa riflettere su quei piccoli dettagli della vita che spesso diamo per scontati.

Disponibile dal 25 ottobre su tutte le piattaforme digitali sotto l’etichetta Smilax Records, “Cosa Vorresti di Più” è un perfetto esempio di cantautorato pop moderno, in grado di unire una forte connessione emotiva con un sound coinvolgente.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.