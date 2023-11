Alcamo – Sono stati due giorni dedicati ai promotori sociali del Patronato Acli Sicilia, vere e proprie sentinelle del territorio che si spendono per la comunità. Si è conclusa l’Assemblea Regionale dei Promotori Sociali del Patronato Acli Sicilia, evento promosso dal Patronato Acli Sicilia e dal Patronato Acli Nazionale, a cui hanno preso parte anche i dirigenti nazionali del Patronato Acli.

Durante la prima giornata, che ha avuto come focus “Il ruolo del promotore sociale”, si è svolto un confronto partecipato tra i promotori sociali provenienti da ogni angolo della Sicilia a conclusione del quale Massimo Tarasco, responsabile Progetto Promotori Sociali Patronato Acli Nazionali, ha sottolineato l’importanza del progetto nazionale “Promotori Sociali”: “i promotori sociali – ha affermato Tarasco – sono i terminali della nostra capacità di essere territorio, con competenza, impegno, empatia e vicinanza ai cittadini”.

Per Agata Aiello, presidente regionale Acli e Patronato Acli Sicilia: “L’iniziativa regionale mette al centro la figura del promotore sociale che svolge quotidianamente un’opera di ascolto, si fa carico delle fragilità e delle difficoltà riuscendo a garantire i diritti della gente. Questo significa essere solidali, perché la solidarietà consiste nel servire e mettere al primo posto il bene comune e degli altri”.

Per Giuseppe Peralta, Vice Presidente Acli Terra Nazionale, “i promotori sociali sono il polmone della società soprattutto attraverso il loro operato nelle Parrocchie”. Per Mariano Amico, Direttore Patronato Acli Alessandria e componente Staff Nazionale Progetto Promotori Sociali: “Il territorio va abitato e occorre rendersi attivi rispetto al prossimo, dando il nostro contributo facendo rete con le altre realtà associative”. Per Claudio Barsacchi, Direttore Regionale Patronato Acli Sicilia “i promotori sociali sono la linfa del Patronato, hanno un’importanza vitale poiché consentono al patronato di essere presenti anche nei luoghi più sperduti”.

La seconda giornata, dal titolo “Sfide e opportunità delle trasformazioni del welfare attraverso la promozione sociale volontaria”, ha visto invece l’incontro tra il mondo dei promotori sociali e quello del terzo settore, che si fa portavoce dei bisogni dei cittadini, con la presenza di Giuseppe Montemagno, Portavoce Forum Terzo Settore Sicilia; Febo Battaglia, Presidente Regionale Forum delle Famiglie. Si è discusso di come i volontari, con un’adeguata formazione, siano un punto di riferimento nelle dinamiche del nuovo welfare: il loro lavoro, costante e continuo, colma le lacune del sistema welfare tradizionale.

All’evento presenti anche Giuseppe Virzì, Assessore del Comune di Trapani ai Servizi Sociali e il Diacono Girolamo Marcantonio, Direttore Caritas Trapani, che hanno incentrato il loro intervento sulla situazione della comunità di Trapani e su quanto sia indispensabile il lavoro che quotidianamente svolgono i volontari, senza i quali sarebbe più difficile soddisfare i bisogni, talvolta latenti, dei cittadini e delle numerose famiglie in difficoltà.

Per Giovanna D’Antoni, Presidente Acli Trapani, è “un onore accogliere nella nostra sede provinciale i promotori sociali della Sicilia. Si tratta di una figura che sta diventando strategica per il welfare associativo delle Acli”. Per Marilena Ciotta, Responsabile di Sede Patronato Acli Trapani “i promotori sociali rappresentano il nostro valore sociale aggiunto”.

Durante la due giorni è stato presentato il progetto nazionale “Promotori sociali” che ha sottolineato come a livello nazionale ci siano circa 2.000 volontari: un servizio di pubblica utilità grazie al quale i volontari sono prossimi ai bisogni del territorio. Tutti all’unisono hanno sottolineato quanto siano fondamentali, in ogni promotore sociale, due caratteristiche: l’onestà e il senso di responsabilità. Solo così potranno essere sensibili ai bisogni della Comunità.

