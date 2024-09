Prosegue il ricco cartellone dell’Estate Tremestierese 2024 con un nuovo appuntamento dedicato alla grande musica italiana. Dopo il successo del primo evento in programma, (il concerto dei Matia Bazar che ha di fatto aperto la rassegna), è di scena la musica dei Pooh con l’official cover band Pensiero Band che si esibirà in occasione della Festa della Madonna delle Grazie di Piano Tremestieri.

Il concerto ad ingresso gratuito si terrà dalle 21.30 al Parco delle Stelle a Piano Tremestieri sito in via Etnea e rientra nella rassegna di dieci eventi di musica, danza e spettacolo organizzata a Tremestieri Etneo (CT) dalla DalVivo Produzioni.

Pensiero Band si è formata nel 2006 ed è una tra le più apprezzate cover band dei Pooh e vanta numerose esibizioni al suo attivo. Il logo del gruppo è stato realizzato proprio da Red Canzian. Il gruppo si esibirà per oltre due ore di spettacolo dal vivo ripercorrendo la lunga esperienza nel campo musicale dei Pooh, proponendo i suoi più grandi successi: da Uomini soli a Noi due nel mondo e nell’anima, da Chi fermerà la musica a Stai con me.

Pensiero Band ha partecipato a numerosissime trasmissioni televisive e radiofoniche esibendosi, negli anni, davanti ad oltre 100.000 persone e affiancando negli spettacoli noti artisti nazionali: da Dolcenera a Paolo Meneguzzi, da Anna Tatangelo a Gigi D’Alessio, da Manuela Villa a Nino Frassica.

In scena la formazione è composta da Massimo Tempio (chitarra elettrica solista, chitarra acustica e voce); Salvo Tempio (tastiere e voce); Salvo Marletta (voce solista e chitarra acustica); Alex Teodoro (basso); Seby Gambino (batteria); Giordano Melissa (violoncello, chitarra ritmica e voce).

L’Estate Tremestierese fino al 6 ottobre 2024 si snoderà in varie location della città e, come sottolinea il Commissario Straordinario Loredana Torella, punta a valorizzare “non soltanto i grandi nomi della musica italiana, ma anche i tanti artisti locali che con professionalità offrono spettacoli di qualità”. Una manifestazione questa che “creerà certamente un importante indotto per la cittadina”.





Luogo: Parco dello Stelle, Via Etnea, TREMESTIERI ETNEO, CATANIA, SICILIA

