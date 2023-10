Valorizzare il tempo ed il potenziale dei pensionati, e contribuire al miglioramento della loro qualità di vita. E’ con questi obiettivi che continua l’impegno di CNA Trapani a favore dei pensionati, ben 2.500 gli iscritti all’Organizzazione, alcuni dei quali hanno fatto la storia dell’imprenditoria della provincia.

“Si tratta di una fascia importante e determinante della nostra società- commenta Francesco Cicala, Segretario di CNA Trapani- oserei dire che i pensionati rappresentano la ‘spina dorsale’ dell’Italia, coloro che ancora sostengono dal punto di vista economico le famiglie, oltre ad essere un’importante risorsa da cui le generazioni hanno tanto da imparare”.

“E’ importante che continuiamo ad avere una vita attiva e piacevole- aggiunge il Dottor Giovanni Vassallo, Presidente di CNA Pensionati Trapani- anche al di là delle nostre famiglie. Per questo Cna si impegna, oltre a fornire assistenza e tutele, a proporre attività ricreative, informative e di socializzazione. Proporremo anche la possibilità di organizzare una compagnia teatrale della CNA”.

Ed è con questo spirito e prospettiva che è stato organizzato anche il seminario dal titolo “Vivere bene ad ogni età”, ieri mattina presso l’Auditorium Il Leccio di Erice Casa Santa, cui ha partecipato una folta platea.

A seguito dei saluti istituzionali del Segretario provinciale di CNA Trapani, Francesco Cicala, e del Dottor Giovanni Vassallo, Presidente di CNA Pensionati Trapani, si sono poi susseguiti gli interventi del Dottor Giuseppe Maugeri, Psichiatra dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, che ha relazionato sull’importante ruolo della prevenzione rispetto a malattie legate all’età come la demenza senile, e della psicologa e psicoterapeuta Francesca Basiricò, che ha parlato dell’importanza della socializzazione, dell’attività fisica e di altre attività ricreative per prevenire le forme di depressione. Ha concluso il seminario il Dottor Egidio Laudicina, audioprotesista, che ha fatto presente l’opportunità delle giornate di prevenzione gratuite per gli anziani, grazie all’attivazione di convenzioni con laboratori di analisi e studi medici.

“Come già preannunciato precedentemente- concludono il Segretario e il Presidente di CNA Trapani, Francesco Cicala e Giuseppe Orlando- abbiamo in programma anche corsi di alfabetizzazione all’uso dello smartphone, del pc e di Internet, e giornate informative insieme ad un funzionario della polizia postale per indottrinare i nostri anziani a difendersi dalle truffe on line”.

Cna presta inoltre, nella sue veste di Patronato, anche assistenza fiscale, riconoscimenti di eventuali contestati INAIL, pratiche per la pensione di cittadinanza e per la successione. Grazie a convenzioni ad hoc, i pensionati possono inoltre usufruire di agevolazioni relativamente alle polizze contro gli infortuni o contro i furti e le truffe.

