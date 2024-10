Per i Seminari in Biblioteca, Sabato 5 Ottobre 2024 alle 17:30 – Biblioteca Delle Donne e Centro di Consulenza Legale UDIPALERMO (Via Lincoln 121 – Palermo) – si terrà la proiezione del film ‘Guerra e Pace’, Documentario con la regia di Martina Parenti, Massimo D’anolfi. Paese, anno: Italia / Svizzera, 2020. Durata: 129′.

Il film Guerra e pace di Martina Parenti e Massimo D’Anolfi, presentato alla 77. Mostra del Cinema di Venezia, è stato designato Film della critica dal Sindacato Nazionale Critici Italiani – SNCCI.

Guerra e pace di Martina Parenti e Massimo D’Anolfi è una riflessione sulle immagini e sulla rappresentazione delle guerre. Il cinema è legato, ormai da oltre un secolo, al tema bellico: non solo in termini di fiction, ma anche di riprese al fronte. Una relazione, quella tra cinema e guerra, che inizia nel lontano 1911 in occasione dell’invasione italiana in Libia, e arriva ai giorni nostri. Dalle sequenze filmate dai pionieri del cinema alle odierne riprese girate con gli smartphone dai cittadini del mondo, il passo appare brevissimo e la relazione tra cinema e guerra solidissima. Guerra e Pace, come in un grande romanzo scandito in quattro capitoli (passato remoto, passato prossimo, presente e futuro), prova a ricomporre i frammenti della memoria visiva e mette in scena la moltiplicazione delle visioni che, come un costante rumore di fondo, accompagnano le nostre esistenze attuali.

Guerra e pace si interroga sulle conseguenze della guerra, sul senso della storia e della conservazione della memoria a beneficio delle future generazioni.

E’ il quinto appuntamento del ciclo ‘Seminari in Biblioteca’ cominciato a marzo.





Luogo: Biblioteca delle Donne, via Lincoln, 121, PALERMO, PALERMO, SICILIA

